花261萬買79本刮刮樂做公益！董事長曝除夕「最終戰果」
每到過年期間除了與親友圍爐團聚之外，也有許多人最喜愛全家一同刮刮樂的環節。而被譽為「竹北吊車大王」的啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑，近期不斷帶著全家大小刮刮樂，昨（21）日除夕他更大手筆買下70本2000元刮刮樂讓全家人同樂，而最終得獎結果也曝光了。
編輯中心/綜合報導
啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑在臉書粉專《啟德機械起重工程》發出影片，自己在年前幾天，就陸續刮了50本2000元刮刮樂，到了除夕當天，又補上20本，而晚上吃完年夜飯後，又補上金額不等的刮刮樂9本，除夕當天共29本，再加上前幾日的50本，已刮掉了79本。而粗略計算胡漢龑購買刮刮樂的金額，2千元一本共18張，70本就等於252萬，後續金額不等的刮刮樂則買了9萬元，因此他在除夕加上前幾日，就已經刮了261萬元。
胡漢龑在影片開頭先宣示「闔家做公益，中2千萬、2台賓士車賣掉，一半捐給創世基金會，好不好」，一家人動手開刮後好一段時間，才從胡漢龑母親手中，刮出一張大獎10萬元。而後續至除夕夜都沒有再出現其他大獎，這結果也讓胡漢龑董事長不禁苦笑「說好的賓士，說好的頭獎呢？」
不少網友看完這幾段影片也紛紛驚嘆喊「帥氣新年快樂」、「刮70本都沒中車，沒那麼好中」、「可愛的董事長」、「真的是霸氣的，董欸」。（編輯：潘毅）