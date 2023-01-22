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花261萬買79本刮刮樂做公益！董事長曝除夕「最終戰果」

▲啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑在臉書粉專發出一家人開心刮刮樂的影片。（圖／《啟德機械起重工程》）
▲啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑在臉書粉專發出一家人開心刮刮樂的影片。（圖／《啟德機械起重工程》）

編輯中心/綜合報導

每到過年期間除了與親友圍爐團聚之外，也有許多人最喜愛全家一同刮刮樂的環節。而被譽為「竹北吊車大王」的啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑，近期不斷帶著全家大小刮刮樂，昨（21）日除夕他更大手筆買下70本2000元刮刮樂讓全家人同樂，而最終得獎結果也曝光了。

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啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑在臉書粉專《啟德機械起重工程》發出影片，自己在年前幾天，就陸續刮了50本2000元刮刮樂，到了除夕當天，又補上20本，而晚上吃完年夜飯後，又補上金額不等的刮刮樂9本，除夕當天共29本，再加上前幾日的50本，已刮掉了79本。而粗略計算胡漢龑購買刮刮樂的金額，2千元一本共18張，70本就等於252萬，後續金額不等的刮刮樂則買了9萬元，因此他在除夕加上前幾日，就已經刮了261萬元。

▲胡漢龑董事長在除夕加上年前幾天，就已經買了超過70本刮刮樂。（圖／《啟德機械起重工程》）
▲胡漢龑董事長在除夕加上年前幾天，就已經買了超過70本刮刮樂。（圖／《啟德機械起重工程》）
胡漢龑在影片開頭先宣示「闔家做公益，中2千萬、2台賓士車賣掉，一半捐給創世基金會，好不好」，一家人動手開刮後好一段時間，才從胡漢龑母親手中，刮出一張大獎10萬元。而後續至除夕夜都沒有再出現其他大獎，這結果也讓胡漢龑董事長不禁苦笑「說好的賓士，說好的頭獎呢？」

▲胡漢龑母親手中刮出10萬元大獎，彩券行機器無法顯示金額。（圖／啟德機械起重工程）
▲胡漢龑母親手中刮出10萬元大獎，彩券行機器無法顯示金額。（圖／啟德機械起重工程）
不少網友看完這幾段影片也紛紛驚嘆喊「帥氣新年快樂」、「刮70本都沒中車，沒那麼好中」、「可愛的董事長」、「真的是霸氣的，董欸」。（編輯：潘毅）


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