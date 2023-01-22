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買2千刮刮樂「7位數」重複3次！妹子原地嚇到：中1百萬了

▲有女網友花2千買刮刮樂試手氣，真的中了1百萬大獎，彩券照片曝光也引發各路網友熱議。（圖／Dcard）
▲有女網友花2千買刮刮樂試手氣，真的中了1百萬大獎，彩券照片曝光也引發各路網友熱議。（圖／Dcard）

編輯中心/綜合報導

每到了農曆春節時，許多人都會與親朋好友前往彩券行，希望能在新年的最初就中到大獎。沒想到昨（21）日除夕當天，真的有女網友花2千買刮刮樂試手氣，真的中了1百萬大獎，彩券照曝光也引發各路網友熱議。

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一位女網友於論壇Dcard上分享喜悅「心血來潮跟朋友一起去彩券行買一本，已經抱著做公益的心情，結果⋯直接原地嚇到」，只見原PO購買的刮刮樂是2千元的「2000萬超級紅包」，而她的彩券在遊戲2，就出現3次重複的數字1百萬，成功拿到一百萬元獎金。

▲有女網友花2千買刮刮樂試手氣，真的中了1百萬大獎，彩券畫面曝光也引發各路網友熱議。（圖／Dcard）
▲有女網友花2千買刮刮樂試手氣，真的中了1百萬大獎，彩券畫面曝光也引發各路網友熱議。（圖／Dcard）
台彩官網資料顯示，新春限定「2000萬超級紅包」的獎金結構，2000萬元頭獎有7個，200萬元加一台賓士休旅車有10個，100萬元則有850個，整體中獎率為69.33%，而原PO成功成為850分之一的百萬得主。

▲原PO幸運成為850個百萬得主之一。（圖／台彩官網）
▲原PO幸運成為850個百萬得主之一。（圖／台彩官網）
原PO也藏不住喜悅表示「玩了好幾年，從來沒有看過這麼大的金額⋯，真的覺得太幸運了，也祝大家都可以刮中」；不少網友則紛紛羨慕喊「今天剛買一張2000貢估的路過…」、「謝謝妳讓我知道100萬長怎樣」、「我不信，我沒中過我都不相信」、「為什麼每次都是看別人的，自己都沒有」、「想問個編號，謝謝」。（編輯：潘毅）

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