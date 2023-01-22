除夕夜禁忌多！「7大地雷」要注意　新的一年好運不間斷

郁方除夕夜北車發紅包！200個「10分鐘掃光」　見沉重1幕

▲女星郁方除夕夜時，就帶著一家大小前往台北車站派發紅包。（圖／臉書《好門媳婦的秘密生活郁小方》）
▲女星郁方除夕夜時，就帶著一家大小前往台北車站派發紅包。（圖／臉書《好門媳婦的秘密生活郁小方》）

編輯中心/綜合報導

昨（21）日是一年一度的除夕，多數民眾都會回家鄉與親友團圓，但社會上也有一部分弱勢族群，熬著寒風夜宿街頭。女星郁方除夕夜時，就帶著一家大小前往台北車站派發紅包，僅10分鐘就迅速發完，而現場「沉重1幕」，也讓郁方內心相當有感觸。

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女星郁方今（22）日在臉書上發文提到，今年除夕剛好是婆婆80歲大壽，而身為晚輩的他們，對於該準備什麼禮物傷透腦筋，「此時我家老爺發心，說是想祈求公公婆婆長樂安康」，最後決定前往台北車站派發紅包給需要的人，此提案一出，家中孩子們也都想捐出壓歲錢。

郁方一家準備好了200個紅包，並在上頭寫下祝福話語，在除夕夜前往台北車站，卻發現「需要被幫助的人，比我們想像中的多很多」。郁方坦言「心情很沈重，看著白髮蒼蒼坐著輪椅的老人家，在這樣節慶的日子裡卻餐風露宿」，眼淚已經在眼眶中打轉。

▲女星郁方。（圖／臉書《好門媳婦的秘密生活郁小方》）
▲女星郁方。（圖／臉書《好門媳婦的秘密生活郁小方》）
而200個紅包的發放過程，才短短10分鐘就結束，郁方回憶當時狀況「東西南北門，只走了一半，這200個紅包遠遠不夠啊！雖然有人重複來領取，但是我們也願意多給他們，也許有點錢可以看醫生，也許可以多吃兩頓營養一點的食物，沒拿到紅包的人，有沮喪、有失望，但也有很多人跟我們說謝謝」，而孩子們也擔心有人沒領到紅包，直說明天再來，不過郁方認為「人生有很多無奈，我們盡力就好」直呼明年再來。

▲女星郁方除夕夜全家出動，到北車發放200個紅包，短短不到10分鐘就全數發完。（圖／臉書《好門媳婦的秘密生活郁小方》）
▲女星郁方除夕夜全家出動，到北車發放200個紅包，短短不到10分鐘就全數發完。（圖／臉書《好門媳婦的秘密生活郁小方》）
相關暖心舉動曝光後，隨即吸引1.7萬名網友讚賞「施比受更有」、「有愛的家庭最溫馨，祝福全家新年快樂」、「好有愛心的一家人」、「帶著小孩一起做以身作則教育很棒」。（編輯：潘毅）


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