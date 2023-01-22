全聯福箱「百萬得主」出爐！快對中獎序號 幸運兒就是你
初一最夯的活動就是搶購福袋，全聯今年不僅推出門市福袋，也在線上小時達開賣「小時達兔年線上福箱」，於今（22）日上午10時限量開搶，總計賣出1萬1476個福袋。並且已於稍早下午4點抽出大獎的幸運得主，其中百萬現金得主獎落松山吉祥門市。此外，全聯門市現場開賣的兔年福袋，也在今早吸引不少民眾排隊搶購，頭香更是從除夕晚上10點30分就到場卡位，可見過年期間大家都想試試手氣，也許百萬大獎得主就是你！
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯小時達初一開賣「小時達兔年線上福箱」今日總共賣出11,476組，共有133個豐富獎項，每箱都有1次的中獎機會，並稍早在臉書直播抽出頭獎幸運兒。頭獎，環遊世界現金一百萬，序號「09379」，於松山吉祥門市屈小姐獲得；貳獎：華航紐約雙人來回機票，序號「05987」；參獎，華航倫敦雙人來回機票，「01327」；肆獎，Gogoro VIVA MIX BELT電動機車，序號「06860」。
伍獎，華航日本東京雙人來回機票，序號「03371」、「01197」、「07632」、「11104」、「04703」、「05868」；陸獎，華航韓國首爾雙人來回機票，序號「04082」、「07821」、「03545」、「02974」；柒獎，Georg Jensen Travel 29吋行李箱，序號「06088」、「02652」、「08723」、「11351」、「09947」、「08489」、「09049」、「07962」、華航加碼獎，越南峴港雙人來回機票，序號「09270」。
「小時達兔年線上福箱」今年與知名插畫家「懶散兔與啾先生」，推出獨家聯名限量商品，除了福箱本身吸睛，全聯小時達知道消費者好想出國，獎項以環遊世界為主題，頭獎旅遊基金現金100萬，想要去哪都可以。此外，一早全聯門市開賣的兔年限定福袋，也吸引民眾排隊搶購，全聯行銷部經理欒美雲也到場表示：「雖然（實體門市）福袋營業額約為6000多萬，但主要是希望初一讓大家試試手氣，增加來店人潮，按造往年經驗福袋會在初一中午就銷售一空」。