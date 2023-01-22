初一搶全聯福袋！頭香卡位10.5小時 嗨喊：想見全聯先生
每年初一最夯活動就是搶福袋！全聯也於今（22）日早上9點開賣「兔年限定福袋」，首次祭出三台夢幻豪車大獎，吸引不少民眾排隊卡位。《NOWnews》記者直擊全聯大安延吉門市現場，頭香姜先生表示，自己從除夕晚上10點30分就到現場排隊，甚至放棄回老家高雄吃年夜飯，就是為了抽到大獎電動汽車，並且特地從三重住家來到大安延吉門市，希望見到偶像「全聯先生」，不過今早聽說全聯先生沒有要到現場，也讓他有些失望。全聯行銷部經理欒美雲表示：「雖然福袋營業額約為6000多萬，但主要是希望初一讓大家試試手氣，增加來店人潮，按造往年經驗福袋約會在初一中午銷售一空」。
記者鍾怡婷/綜合報導
全聯兔年福袋大年初一早上9：00在全台門市開賣，排隊第一位搶到頭香的姜先生透露，自己已經連續三年徹夜排隊搶購全聯福袋，雖然老家在高雄，但為了目睹偶像「全聯先生」，選擇除夕夜晚上10:30就到大安延吉門市卡位，不過一早聽到偶像沒有要來現場，覺得有些失望。而他排隊約10.5小時主要是鎖定4,200元的福袋款式「萬國通路24吋細鋁框行李箱」，當然最大願望是抽中價值381萬的「Porsche Taycan」，也帶了4個月大的寵物狗「寶寶」一起排隊，希望有狗來富的寓意，能把百萬大獎開回家。
大安延吉門市一共進貨4個萬國通路行李箱，剛開賣便立刻完售，行銷部經理欒美雲表示：「今年是跟大潤發首次攜手推出福袋，有1至14次的抽中豪華電車的機會，考量以往民眾對於名車特別喜愛，並且初一博得好彩頭就是要抽中名車，所以往年都是二頭獎，今年特別加碼至三頭獎希望大家中大獎的機會更高」，同時她也透露：「福袋開賣後，南部大概會在半小時內就賣完，北部民眾雖然起得比較晚，但大概中午前就可以完售，福袋換算營業額大約六千多萬，但其實最大目的是希望把人潮引進門市內，讓初一就很熱鬧，民眾也可以試手氣博個好彩頭」。
今年全聯、大潤發實體門市一共有三款價位的福袋供選擇，包含300元生肖袋、700元萬國通路13吋手提福箱、4,200元萬國通路24吋行李福箱，還有機會抽中保時捷、特斯拉、賓士豪華電動跑車，大獎將於1月30日下午1點於全聯官方line、fb直播抽獎。民眾開箱行李箱組合的福袋含有，24吋細鋁框行李福箱、福利熊旅遊收納袋5件組、廚房紙巾、絲巾等民生用品，還有部分零食跟萬兔福利存錢筒桌曆、福利熊六福星萬用記事本6入等。