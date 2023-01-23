北漂族過年返鄉！他曝搭捷運「冷清畫面」：都正港台北人
現在正逢春節假期，許多北漂遊子返回南部陪伴家人過年，一向忙碌的台北市也變得步調悠閒，就有一名網友拍下台北捷運後山埤站的冷清畫面，不僅候車人數不到10人，上了捷運後，車廂也只有3人，原PO表示這些都是正港的台北人，稀疏的人潮也讓他感嘆：「少了北漂，捷運就是這樣。」
編輯中心/綜合報導
該名網友昨（22）日在臉書社團「我是南港人」中發文，只見他貼出的照片中，為春節時期的捷運後山埤站搭車人潮，畫面裡候車人數居然不超過10人，即使上了捷運，車廂也僅剩3人，對比平時的擁擠程度，讓原PO不禁感嘆：「留在台北過年的才是正港台北人，少了北漂，捷運就是這樣。」
貼文曝光後，網友也紛紛點頭留言，「年初一到初三只有連鎖的吃QQ 」、「這才是我要的台北！謝謝」、「我最愛春節期間的台北，少了擁擠的車輛與人潮」、「台北今夜冷清清」、「巷弄間冷冷清清已三天有囉」、「剛剛出門，路上只有碰到好幾台熊貓機車急行而過，其它都空無一人」、「不用排隊就是讚啦」。
不過，也有網友認為還是要看地區，「只有南港人少吧，今天出門到處都排隊」、「饒河夜市已經好幾天都人山人海了」、「市府百貨一堆人，上廁所還要排隊，下班一堆人擠捷運，完全沒座位」、「有嗎！我今天搭捷運去淡水，人多到炸掉」、「西門超多人」、「那是因為板南線人都在板橋站到市府站之間流動」、「今天到市政府以為會沒有人潮，沒想到人挺多的很多櫃位還排隊哩」、「現在留在台北的很多，我家附近以前過年都沒車，現在是停車位一位難求」。（編輯：賴禹妡）