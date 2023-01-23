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刮刮樂尾數「3、6、9」最容易中獎？釣出彩券行員工揭秘

▲過年期間許多人都會到彩券行買刮刮樂，希望能試試手氣賺到新春大紅包。（圖/記者張嘉哲攝）
▲過年期間許多人都會到彩券行買刮刮樂，希望能試試手氣賺到新春大紅包。（圖/記者張嘉哲攝）

編輯中心/綜合報導

過年期間許多人都會到彩券行買刮刮樂，希望能試試手氣賺到新春大紅包，就有一名網友為了想刮中大獎，便和曾中獎過的網友們尋求彩券末兩碼建議，而在眾多留言中，也釣出彩券行員工直言：「數字真的沒什麼差，369都是迷信，看順眼的就好。」 

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該名網友在Dcard中貼文，他以「刮刮樂末二碼建議」為題，表示過年想買幾張刮刮樂試試手氣，為了提高中獎機率，希望曾經中獎過的人可以分享購買的中獎彩券末兩碼，讓他可以參考一下該買哪張。 

▲近日網路瘋傳許多刮刮樂中獎偏方，《NOWnews》進行實測帶您看看真相到底是如何！（圖/記者張嘉哲攝）
▲一名網友為了想刮中大獎，便和曾中獎過的網友們尋求彩券末兩碼建議。（圖/記者張嘉哲攝）
貼文曝光後，網友紛紛留言，「去年刮尾數5有賺，今年刮尾數5做公益」、「我個人覺得每人都不一樣欸，像我個人不管買那種都選3尾」、「昨天買金兔獎，直覺選了生日29號，中$1000」、「我是買尾數9的好像比較容易中，但不一定啦，這東西看運氣」、「自己不喜歡的號碼中挑一個順眼的號碼，例如：44/47/37/79/87看哪一個順眼就會中」。 

不過，也有彩券行員工出面直言，「彩券行3年員工路過，數字真的沒什麼差，369都是迷信，看順眼的就好」、「彩券行四年過年工讀路過，要是知道哪個會中我就自己先買了，中獎絕對是手氣的問題」。（編輯：賴禹妡） 

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