最討厭過年！她2事揭「6年級媳婦的悲哀」 網爆共鳴哭了
農曆新年在過去是不少媳婦的惡夢，除了要面對不喜歡的親戚，還要跟著婆婆準備許多年菜，就有一名女網友抱怨，她的年紀已經過半百，但每年還是最討厭過年回婆家，不但要聽婆婆指揮做菜，還要聽小叔不停炫耀，直呼這就是「五，六年級傳統媳婦的悲哀」，貼文曝光後，引起全台許多媳婦共鳴，忍不住同聲淚嘆：「對過年的極度討厭，都是拜有婆家後之賜。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」中貼文，她表示自己年逾半百，最討厭的就是過年，每次回婆家都要聽婆婆指揮怎麼煮菜，還要聽小叔炫耀領多少年終獎金、小孩多優秀，甚至還會批評公務員薪水少，讓她無奈嘆：「不是不想自家過年，五，六年級傳統媳婦的悲哀。」
貼文曝光後，釣出許多媳婦猛點頭認同，「感同身受，很討厭愛膨風吹牛的聚會」、「我也討厭過年跟各種要拜拜的節日，根本沒有休假的感覺，拜什麼怎麼準備都要聽老巫婆的，浪費時間還浪費金錢（六年級中生代媳婦）」、「傳統媳婦真的很辛苦，做到流汗被嫌到流淚」、「對過年的極度討厭，都是拜有婆家後之賜」、「我理解，早期媳婦太晚黑化就是這樣～做的辛苦還聽人家碎念」、「同感，尤其是遇到4位毒菇前面後面兩面人」、「+1，每年聽說年收又破500之類的話很煩」。
不過，也有不少人建議原PO無需被傳統禮俗觀念綁架，做自己就好，「年過半百，應該要勇敢做自己」、「既然都年過半百，難道不想改變做自己嗎？ 該為自己而活了」、「可以不回去？我覺得過了50還要被年節綁架會很嘔」、「都這過50了，黑化過自己吧」、「年過半百，不打算為了自己活一回嗎」、「都忍這麼久了，沒幾年了，出去玩也是選擇」。（編輯：賴禹妡）