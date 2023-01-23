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年後離職準備！過來人曝2招「默默退LINE群組」：免尷尬

▲年後離職潮即將出現，在道別的時刻難免發生尷尬的狀況，其中「退群組」就是無法避免的狀況。（示意圖／記者陳雅雲攝）
▲年後離職潮即將出現，在道別的時刻難免發生尷尬的狀況，其中「退群組」就是無法避免的狀況。（示意圖／記者陳雅雲攝）

編輯中心/綜合報導

年後離職潮即將出現，在道別的時刻難免發生尷尬的狀況，其中「退群組」就是無法避免的狀況，就有一名網友想問「怎麼不著痕跡的退群組」？貼文曝光後，過來人紛紛建議可以「註銷帳號」或是「改名後退出」，但也有人直言：「你沒那麼重要，退了其實真的還好。」 

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該名網友在PTT貼文，他以「怎麼不著痕跡的退群組」為題，表示有些群組加入時可能是非自願，過了一段時間，也許是在公司的任務結束、離職，也有可能是從學校畢業、專題結束，「總之就是不再相關了，留下來很奇怪，退出也不太好意思」，而Line的群組退出是會有紀錄了，看了難免尷尬，這讓他求助問：「怎麼不著痕跡的退群組，有沒有八卦？」 

▲（圖／記者賴禹妡翻攝）
▲一名網友想問「怎麼不著痕跡的退群組」？貼文曝光後，過來人紛紛建議可以「註銷帳號」或是「改名後退出」。（圖／記者賴禹妡翻攝）
貼文曝光後，網友們分為兩派建議，第一為直接「註銷帳號」，「帳號刪掉就變成不明退出了」、「直接帳號刪掉」、「註冊一個新的line」、「如果你的帳號不重要的話可以直接註銷帳號，不會留痕跡」。 

另外一個建議，則是「改名後退出」，「不是有人教過嗎？先改名字用不明退群」、「我公司群有改名退的啊」、「改名再退出」、「這樣退出時沒人知道你誰，頭像也要換」、「把名字改成不明」、「名字改成不明 ，退出後再改回來」、「翻群把全部踢掉，或是頭貼換全白名稱用user01等等」、「名字先改成不明，推出就會顯示不明退出群組，懂？」但也有人指出改名退出群組後，之後改回來，退出群組的紀錄還是會同步更新改名，最好的做法是更改名字後，過一段時間等紀錄被洗掉，再將名字改回來，在神不知鬼不覺中默默退出。 

但也有不少人直言，「直接退，怕屁」、「就退出不就好了，反正又不會通知」、「沒人在意邊緣人，直接退」、「你沒那麼重要，退了其實真的還好」、「退就退啊，擔心這個幹嘛」、「直接退，離開了公司機密不想讓圈外人知道」、「阿都是成人了，誰在乎誰退啊」、「你都要退群了還在乎這個幹嘛」、「你退出之後又看不到後續，沒差啦」、「就直接說階段任務結束所以先退群組囉，期待以後有機會再合作，說些客套話，光明正大退不好嗎？」（編輯：賴禹妡） 

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