赴日吃拉麵！台人「6人點3碗輪流吃」遭制止 刷負評引戰
隨著疫情趨緩，國門開放，台灣人紛紛出國享受假期與美景，先前傳出有台灣旅客，於日本溫泉飯店訂房未到，導致飯店損失訂單，所幸當事人出面澄清，也表示願意全額賠償損失，事件才告一段落。但無獨有偶，約一周前，有台灣旅客前往日本旅遊，到當地的知名拉麵店用餐，6位大人僅點了3碗拉麵「輪流吃」，遭店家制止後憤怒離去，後續在Google刷一星負評，怒斥店家「不通人情」，引發兩派網友論戰。
編輯中心/綜合報導
據了解，位於日本福岡的「博多大砲拉麵（博多大砲ラーメン）」，有台灣旅客約一周前去用餐，當天共有6位大人，僅點了3碗拉麵「輪流吃」，被店家發現後制止，氣得在Google頁面刷一星負評。對此，當事人表示，當天下著大雨，而店家規定20歲者以下不可進入，所以點了3碗拉麵之後，由太太先在外顧孩子，再交互輪流用餐，不料卻被店家制止，認為實在不通人情，還控訴店家臉色很臭。
一派網友認為，6位大人僅點3碗拉麵輪流用、佔用店內座位，未免不尊重店家，且給人觀感也不佳，律師林智群也PO文表示「如果你想嚐鮮多人用1碗，就外帶」；但另一派網友則認為，帶著孩子用餐多少有些不方便，且當天又下雨，可以理解當事人的不開心。部分網友則表示，既然到其他國家旅遊，應當入境隨俗，在台灣適用的規定或約定俗成，其他國家不一定會理解。（編輯：林盈君）