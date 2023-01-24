想中獎？台彩曝「5幸運外表」中獎率爆棚 男、女生有差
台彩於今年春節提高總獎金至9億元，屬近6年新高，吸引許多民眾試手氣，就希望能透過台彩領個吉祥的「大紅包」。而台彩也針對歷年中獎人的外貌做整理，發現不管是男生、女生，奪走億元頭獎的得主，都擁有這「5項特徵」，若發現家人有類似外表，不妨請他代買，也許他的特殊面相能帶來意外之喜！
編輯中心/綜合報導
據台彩統計，2014年至2020年上半年，共有151名億元得主，其中男性有116位（77%），女性則是35位（23%）。台彩也發現男、女得獎主的外貌分別有共通點，男性多是橢圓形臉、大嘴巴（57.6%）、大眼睛（55.9%）及大耳朵（42.9%），整體特徵偏大；女性則相反，多為小臉、小嘴（81.5%）、小眼睛（62.5%）和小耳朵（43.3%）。
若不分男女統計，以2014年至2020年上半年，共7年間的億元得主，多具有厚唇、大耳垂、雙眼皮、額頭高且寬及蒜頭鼻這5項特徵，而以上外貌在2021年得獎者中，除了厚唇之外皆有延續，包含82%有小嘴，71%有雙眼皮，67%具濃眉、小耳，60%的人蒜頭鼻，59%具大眼，50%的人有高、寬額頭，37.5%的人都有橢圓臉。（編輯：李惠婷）