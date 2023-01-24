給小孩紅包竟不收！對方母「1行為」被酸羞恥：負債子還
新年期間不管平日有何紛爭，大家都會在此時互道恭喜，並給予小朋友紅包，求個喜慶、安康，可有位女性網友想送小朋友紅包卻被阻止，並要求把錢直接折抵先前的債務，讓她極度傻眼，譏諷道「好一個負債子還」。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《爆怨公社》發文，表示春節期間於通訊軟體向朋友拜年，並歡喜道「我會給妳兩位寶貝紅包，祝福小寶貝們平安健康唷！」，不料對方下一句詢問「紅包厚度」，得知是一包一千元後商量「我之前欠你6000，你要包2000元給我寶貝們，可抵掉2000？之後我再還你4000可嗎？」。
朋友這番阻擋孩子收紅包，轉而將金錢用在還債的行為，讓原PO直呼「現在欠錢的人恥度都很大是不是？」，表示對方欠她的錢是用來賭博而非用在孩子身上，現在卻要拿孩子的紅包錢來還，「好一個負債子來還」。
貼文發出後引起眾人關注，留言「預計在2個過年就還完了」、「第四年換妳欠她錢了.......」、「還好她沒說，可以先跟妳預支明年、後年、大後年的寶貝紅包嗎？」、「有這個想法幹嘛說出來，包給孩子也是媽媽拿走，媽媽拿走再拿來還不就好了」、「現實面來說紅包一樣到她口袋沒毛病阿」。（編輯：李惠婷）