電影院2刷《灌籃高手》都遇雷包！她「童年慘毀滅」氣炸

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「30才jk濃濃」指出，在電影後段有一場關鍵無聲橋段，男學生竟突然劃破空氣說了一句「聲音咧？」接著開始大聲抱怨聲音消失，引來四周觀眾十分不滿，「全場觀眾累積了25年的感動，被一隻猴子直接他X的毀滅」，電影散場時，還有一名觀眾走到男學生的身後怒罵「看電影不要講話啦！」男學生卻轉過身一臉狐疑，一副事不關己的模樣，「把這一切盡收眼底的我，當下覺得世界上沒有神明」。
「30才jk濃濃」因為日文版被毀掉，之後便重刷中配版，她進場就發現全是小朋友，所幸整場孩子們都意外乖巧，但正後方的男人卻隨著劇情會非常激動的發出聲音，還會安插「來了來了！垃圾話時間！」等短句，隨著她惡狠狠地轉過頭示威兩次，後方男子總算安分一陣子。
但就在電影進入關鍵無聲橋段時，後方男子居然幫電影角色配音，甚至還加台詞，讓「30才jk濃濃」相當崩潰，「我看的不是日配也不是中配，是這個路人配的」，接下來的劇情也腦筋一片空白，「我坐在這邊呼吸就只有一個目的，就是亮燈後跟那個男的輸贏」。
最後「30才jk濃濃」在亮燈時對著後方男子怒吼：「你看電影可不可以不要一直講話啊！」、「我整場都在聽你配音耶！」該男子則是一時手足無措，完全不敢抬頭，直盯著手機小聲說「不好意思不好意思」，「30才jk濃濃」也無奈直言：「如果一刷的觀影體驗是0分，二刷就是30分。觀影運超低的我，該不會要這樣一直重刷重刷，最後扛起整個大台北的票房？不曉得。」
貼文曝光後，許多人也心有戚戚焉，「我懂！！！ 我在看賽德克·巴萊的時候，後面有一位老伯伯一直在講他年輕時候遇到的『番仔』狀況，我整個大罵『閉嘴』」、「希望看電影太吵可以入刑法」、「我看灌籃高手的時候前面的一直亮著手機滑賴，就直接往他椅背鏟下去了」、「真的很討厭看電影一直出聲的人」、「一堆沒品的人當自己在家客廳看」。（編輯：賴禹妡）