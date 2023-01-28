傳史哲出任文化部長　藝文界人士評價兩極

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監察院長陳菊過去在高雄執政時，史哲獲得重用，歷任新聞處長、文化局長、副市長等職，在高雄完成駁二藝術特區及高雄流行音樂中心和高雄總圖等，被公認是文化的點子王。
史哲接任文化部長消息一出，藝文界人士紛紛在臉書道賀，典藏藝術的社長簡秀枝提到，史哲一直在高雄深耕細作、累積閱歷與戰果，繼高雄「駁二藝術特區」成形、「行政法人化」上路、「高雄燈會」、「設計大展」風光舉辦，去年底，以「縫合」高雄都市發展落差，打造高雄美術館隅角的「內惟藝術中心」落成啟用，用藝術打造高雄新榮耀。
簡秀枝表示，史哲是藝術文化界公認的「內行人」，是少數懂得古典音樂與當代藝術的行政官員；他來自史英的家學淵源、又以多元自學下，高人一等的自信，與綜合戰力，因此鬥雞性格，不逕而走，也因此引來仁智互見的風評。
簡秀枝說，史哲於2008年升任高雄市政府文化局長，一路關注與扶持影視産業格與評價，協助高雄電影節的轉型，又推動眷村活化、打造春天藝術節；打型高雄文化硬體建設，包括擦亮高雄港邊廢棄「倉庫駁二」，以及成功形塑「高雄流行音樂中心」、「大東藝術中心」，以及新近的「內惟藝術中心」。
美學執行長吳漢中也發文表示，佩服史哲的這個決定，因為文化部每一棒都難跑，但最後一棒的時間壓力最大，高雄市花了超過10年才有今天，「現在只有1年不到，真的什麼都不能做！」建議史哲，這是人民只給最後1年，能做事的時間只有10個月如補考留校察看般，不要以為還有未來，「要像沒有明天一樣般的努力！」
但高雄市在地藝文界人士指出，史哲剛接下文化局長一職時，相當認真，有拜訪過在地藝文團體、人士，了解地方藝文界，但後續看到民進黨亂花錢，讓高雄負債居六都之冠，即使有好的建設也都是中央傾注經費，曾經有的感謝也一筆勾銷，不看好民進黨執政跟新內閣人選。
另外，該名在地藝文人士提到，史哲擔任文化局長期間，對在地藝文團體「大小眼」，只會力捧外地知名藝文團體，對其百般禮遇，對在地藝文團體則百般漠視及限制，包括突然修正演藝廳場地使用管理規則，將原免繳演出使用費規定改為要收費，並砍掉原本看守展場人力，要求參展單位自派人員看守展場，有失文化局扶植在地藝文團體初衷。
在地傳統表藝團體則說，史哲較重視影視産業、當代藝術、科技等，對傳統藝文沒那麼重視，時任文化局長，只會出現在大案子、大型表藝活動，一般地方性藝文活動很少看過他，擔憂他當上文化部長，對傳統藝文活動也不重視、屆時難獲補助。