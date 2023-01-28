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傳史哲出任文化部長　藝文界人士評價兩極

▲史哲推動高雄藝文產業發展讓人印象深刻，預計將出任新內閣團隊的文化部長一職，藝文界人士評價兩極（圖／翻攝自史哲臉書）
▲史哲推動高雄藝文產業發展讓人印象深刻，預計將出任新內閣團隊的文化部長一職，藝文界人士評價兩極（圖／翻攝自史哲臉書）

記者李琦瑋／台北報導

現任文化部長李永得將卸任，轉任政務委員，文化部長一職傳出將由在南台灣致力推廣藝文發展的高雄市副市長史哲出任。消息一出，藝文界評價兩極，有人認為史哲是公認的文化點子王，在高雄完成許多重要的文化建設，也有人認為史哲不重視傳統表演藝術、對在地藝文團體「大小眼」。

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總統蔡英文27日於總統府內正式宣布，將由陳建仁擔任行政院長，扛起疫後復甦的重要任務，近日「療癒內閣」團隊成員陸續敲定，據了解，文化部長一職將由史哲出任。

監察院長陳菊過去在高雄執政時，史哲獲得重用，歷任新聞處長、文化局長、副市長等職，在高雄完成駁二藝術特區及高雄流行音樂中心和高雄總圖等，被公認是文化的點子王。

史哲接任文化部長消息一出，藝文界人士紛紛在臉書道賀，典藏藝術的社長簡秀枝提到，史哲一直在高雄深耕細作、累積閱歷與戰果，繼高雄「駁二藝術特區」成形、「行政法人化」上路、「高雄燈會」、「設計大展」風光舉辦，去年底，以「縫合」高雄都市發展落差，打造高雄美術館隅角的「內惟藝術中心」落成啟用，用藝術打造高雄新榮耀。

簡秀枝表示，史哲是藝術文化界公認的「內行人」，是少數懂得古典音樂與當代藝術的行政官員；他來自史英的家學淵源、又以多元自學下，高人一等的自信，與綜合戰力，因此鬥雞性格，不逕而走，也因此引來仁智互見的風評。

簡秀枝說，史哲於2008年升任高雄市政府文化局長，一路關注與扶持影視産業格與評價，協助高雄電影節的轉型，又推動眷村活化、打造春天藝術節；打型高雄文化硬體建設，包括擦亮高雄港邊廢棄「倉庫駁二」，以及成功形塑「高雄流行音樂中心」、「大東藝術中心」，以及新近的「內惟藝術中心」。

美學執行長吳漢中也發文表示，佩服史哲的這個決定，因為文化部每一棒都難跑，但最後一棒的時間壓力最大，高雄市花了超過10年才有今天，「現在只有1年不到，真的什麼都不能做！」建議史哲，這是人民只給最後1年，能做事的時間只有10個月如補考留校察看般，不要以為還有未來，「要像沒有明天一樣般的努力！」

但高雄市在地藝文界人士指出，史哲剛接下文化局長一職時，相當認真，有拜訪過在地藝文團體、人士，了解地方藝文界，但後續看到民進黨亂花錢，讓高雄負債居六都之冠，即使有好的建設也都是中央傾注經費，曾經有的感謝也一筆勾銷，不看好民進黨執政跟新內閣人選。

另外，該名在地藝文人士提到，史哲擔任文化局長期間，對在地藝文團體「大小眼」，只會力捧外地知名藝文團體，對其百般禮遇，對在地藝文團體則百般漠視及限制，包括突然修正演藝廳場地使用管理規則，將原免繳演出使用費規定改為要收費，並砍掉原本看守展場人力，要求參展單位自派人員看守展場，有失文化局扶植在地藝文團體初衷。

在地傳統表藝團體則說，史哲較重視影視産業、當代藝術、科技等，對傳統藝文沒那麼重視，時任文化局長，只會出現在大案子、大型表藝活動，一般地方性藝文活動很少看過他，擔憂他當上文化部長，對傳統藝文活動也不重視、屆時難獲補助。

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