IKEA展示馬桶貼「7字標語」超無奈！網一看秒懂：有故事
瑞典家具零售商IKEA（宜家家居）靠著平價又有質感的產品打響名號，成功將分店擴展到全球，而在每一間分店中，IKEA也會設置展示間讓顧客看產品完整呈現出來的效果，就有一名網友發現，展示間的馬桶上居然貼有7字標語「此處僅供展示用」，讓眾人笑翻直呼：「當有警告語出現，那肯定是有發生過。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「路上觀察學院」中貼文，只見他貼出IKEA展示間馬桶的照片，上頭在馬桶坐墊下方再用塑膠片將馬桶封住，並寫著7個字「此處僅供展示用」，讓他笑喊：「所有標語背後都有他的來由。」
貼文曝光後，累積1.1萬人按讚，網友紛紛留言，「當有警告語出現，那肯定是有發生過」、「好市多展示的垃圾桶都有白目會丟垃圾了，在展示的馬桶拉坨屎好像也不會太意外」、「千萬不要小看台灣人」、「本來想沖水，上完後蓋起來才發現」、「似乎這個座廁有一段可歌可泣故事」、「可是拉完也沒地方洗手欸」。
還有前員工出面指出，「前員工在此，真的會有人上喔」，也有人分享類似經驗，「曾經帶著剛滿3歲的老大去逛IKEA時，他就趁著我們轉頭看浴簾時，看到馬桶的他就自己脫褲子要尿尿，還好當下有接到…（快速掏出尿布驚險的盛到），不然那天要怎麼走出IKEA啊」、「以前還有聽過，有客人把宜家展示間裡的衣服直接拿去結帳，但衣服上明明有寫僅供展示了」。（編輯：賴禹妡）