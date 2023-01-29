王彩樺正妹女兒車禍摔斷腿！她親揭「嚴重後遺症」真相
資深藝人王彩樺與老公黃品文婚後育有2女，分別是大女兒庭庭（黃于庭）以及小女兒黃繶帆。她先前接受《NOWnews今日新聞》獨家專訪，透露大女兒庭庭前年年底曾因一場車禍骨折受傷，讓她相當心疼。對此，她昨（28）日也在臉書坦言當時知道女兒受傷時，當媽媽的她相當不捨，還當場大哭，「痛在兒身疼在娘心，還好沒傷到頭，謝謝佛菩薩」。
娛樂中心／綜合報導
王彩樺接受《NOWnews今日新聞》訪問時透露，庭庭大一時曾因一場車禍意外，導致右大腿開放性骨折，「她騎車載學姊，撞到的時候，學姊也不慎推到她，不過庭庭很善良，儘管第一時間還流著血，她還去把車牽起來，幫學姊脫困。」表示庭庭雖然身上還留有傷疤、額頭被縫幾針、暫時不能正常跪著，但幸好年輕復原力快，所以還能從事熱愛的舞蹈，而身體髮膚，受之父母，王彩樺坦言不可能不心疼，但她仍樂觀地說：「人生意外難免，都是小事的話，就是菩薩保佑」。
昨日，她也在臉書發文，表示庭庭之前右膝蓋開放性骨折、額頭縫了10幾針，左手有一點點折到，「當時媽媽我很捨不得，現場大哭，痛在兒身疼在娘心，還好沒傷到頭，謝謝佛菩薩！」所幸庭庭也恢復得很快，王彩樺也慶幸自己生了很善良的女兒，「自己受傷流很多血，還不顧自己的傷勢，只想把摩托車牽起來，因為壓到學姐的腳，還好傷勢不輕，充滿感恩」。
她也坦言：「人生難免有意外，但祈求一切大事化小小事化無，我們很幸運很幸福遇到好的醫生幫忙！」她也親自解釋「女兒車禍的後遺症」，「所謂『嚴重後遺症』是因為腳有裝鋼釘，跪會不舒服，但過一陣子就可以處理了，沒事的！庭庭恢復很快，現在都還在練舞要表演，謝謝所有愛我們母女的粉絲對我們的關心，不好意思讓你們擔心了，謝謝，有你們的關心我們好溫暖。」最後，她也在文末Hashtag「人生總是會經歷一些無法預知的事，順其自然，一切都是最好的安排」。（編輯：郭佩蓉）