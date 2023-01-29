小孩居然都會唱！新兒童界國歌是「這首」 雙寶媽驚呆了
現代因網路發達，孩子都相當跟得上流行，家庭科醫師許書華近日就在臉書上分享，家中兩個孩子居然會唱香港男歌手陳奕迅的熱門歌曲《孤勇者》，且還發現其實身邊有許多小孩也都會跟著唱，讓她相當吃驚。貼文一出，引爆許多家長的共鳴，紛紛笑翻留言：「這已經是兒歌了⋯」、「兒童界的國歌」。
編輯中心/綜合報導
許書華近日在臉書上發文，她表示在家開著音樂做家事時，竟發現家中兩個孩子會唱《孤勇者》，且去小孩的生日派對，也發現好多孩子都會唱，讓她好奇問「誰能告訴我，為什麼這麼多小孩都會唱孤勇者！？」同時幽默分享，「昨天一句一句教屁孩歌詞的意思，聽他們唱：『愛你孤身走暗巷，愛你不跪的模樣⋯』心中想說你們每天都在玩壓力有這麼大嗎？」
貼文一出，許多人秒指主因是「抖音」平台的關係，「抖音神曲，重點～他們沒幾個知道陳奕迅」、「抖音神曲幾乎都會唱，我家兩隻屁孩孤勇者唱得比高還好聽」、「奧特曼（現代稱超人力霸王，舊稱鹹蛋超人）的抖音配樂幾乎都是⋯洗腦歌」。
另外，也有許多家長有同感，「我女兒小班，可以一整路都聽孤勇者，還指定要陳奕迅唱的」、「我們家大班忽然某一天就要她爸放這首歌」、「全國小學的校歌啊」、「這已經是兒歌了⋯」、「兒童界的國歌」，讓許書華直呼「我好吃驚」，也笑喊：「所以為了跟小孩溝通無礙我是不是也要進入抖音的世界。」（編輯：賴禹妡）