薔薔爸被JKF女郎控訴性騷擾　超扯調查真相曝光

薔薔（林嘉凌）父親林茂樹先前被JKF女郎林柔柔控訴性騷擾，薔薔在臉書公開林女與父親對話截圖，還原事發經過，為父親澄清，遭林女提告加重誹謗罪，檢察官認為薔薔所述內容有憑有據，為不起訴處分，沒想到，臺北市性騷擾防治委員會調查此案，林女竟稱沒有報案，調查結果也顯示都為女方主動傳訊息給林父，且查無性騷擾事實，認定該申訴不成立。
娛樂中心／綜合報導
林柔柔去年2月向媒體爆料遭薔薔父親性騷擾，並表示已經向派出所提出申訴，薔薔發聲明指出，「林女到我家車行和我父親說是我的粉絲和鄰居，想認識我，哭訴自己被家暴還帶著一個小孩，令我父親深感同情」、「甚至要求我父親介紹車行員工給她做男朋友」，而父親發現林女疑似精神狀況不佳便慢慢疏遠，對方卻開始到車行搞破壞、不分青紅皂白罵人。
薔薔父親報案制止林柔柔脫序行為後，才知道林女是分局轄區頭痛人物，黑歷史不少，任何阻止過她所為的警察、警衛、店員等一律被提告性騷擾，反駁林女所有指控。
而檢察官調查林柔柔所訴加重誹謗罪，認為薔薔發文只是要替父親還原事件發生始末、捍衛家人名譽，沒有誹謗林女的犯意，以犯罪嫌疑不足為不起訴處分，詭異的是，北市性騷擾防治委員會接獲申訴調查此案，林女改稱沒有報案，且拒絕接受訪談，而調查委員檢視LINE對話截圖，沒有查到林父有任何性騷擾的行為，決議本性騷擾申訴不予成立。（編輯：楊穎軒）
※【NOWnews 今日新聞
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