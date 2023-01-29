他發現台人「明明才2x歲」目測大超齡！眾揪1關鍵爆共鳴
許多美魔女追求凍齡，但也有不少年輕人打扮相當成熟，就有一名網友好奇，為何現在的20多歲年輕人，一個個看起來都沒有青春感，反而十分超齡，甚至還有些「操老」？貼文曝光後立即引起熱烈討論，多數人都認為年輕一輩較會「化妝」是關鍵。
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「只有我覺得現在20幾歲一堆操老臉嗎？」為題，表示他發現很多20幾歲或剛出社會的年輕人，都沒有同年齡該有的青春感，反而都看起來相當成熟，「有些甚至是操老」，讓他好奇問：「是因為網路太發達，發育時期都沒睡覺嗎？有沒有人也這樣覺得，還是只有我覺得？」
貼文一出，網友們立刻熱議，「很多都老起來放吧，我沒被長輩認錯過年紀，倒是很多平輩覺得我長得很幼」、「提早透過網路接觸成人世界，本來就是提早操老」、「18歲像25歲，40歲還是像25，你放心」、「要說的話⋯南部會比較顯老啦，因爲太陽大，受紫外線影響，皮膚比較容易老化」。
另外，也有許多人認為，現在的學生較會打扮自己，「化妝」是關鍵之一，「化妝太濃吧」、「化妝加上早熟」、「妝超濃，10幾歲也是，不說還以為是30歲」、「現在會保養、化妝的年齡不斷下降阿，科技老化也快」、「現在不少會化妝的啊」、「一堆高中大學女生化的跟30歲一樣，真心不懂」、「就一堆國高中就開始化妝的，小妹子皮膚都超好的根本不用化妝，趕著流行吧，提早受到化學藥劑的摧殘」、「妝容跟穿著，等到30，反向回春淡妝，妹子穿搭」。（編輯：賴禹妡）