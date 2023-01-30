春假走了寒流還在！「阿嬤保暖神器」挖出 網用過回不去
雖然年假已經結束，但寒流還沒走！近日受到寒流影響，全台早晚溫差仍然非常大且低溫，肯定還是要出動許多溫暖抵禦寒流的神器，才能好好睡上一覺。然而近日，就有網友分享自己家中「傳說級」的抗寒神器，意外釣出不少同好表示「絕對史上最強，冬天蓋著還會流汗！」掀起話題。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」貼文指出「傳說中的阿嬤被子！一件就贏過各大品牌的什麼羽絨被、羊毛被等等的，寒流來還會蓋到流汗喔」只見貼出的照片，就是一件紅色厚重的毯子，並且上頭有一些花的圖案，因為厚實又柔順的手感，成為不少人冬天必定會搬出的抗寒神物。
貼文一出，不少網友紛紛回應「笑爆！我家也有一條超好用」、「超愛阿嬤毯，冬天蓋超爽的」、「真的一件就能過整個冬天了」、「這件真的超強，縮在被窩裡面很剛好」、「早就拿出來了，加蓋在棉被上」、「這是神器，一件頂三件」、「真的是一件頂好幾件，寒流來蓋還會流汗欸」、「蓋過一次後直接去買一件，每年冬天都搬出來XD」。
不過，也有許多行家表示「這其實是要墊在底下的吧XD，很厚重不是拿來蓋啦」、「直接蓋是會溫暖沒錯，但是棉被本身太重了，其實沒那麼好睡」、「正確用法應該是墊在床上，上面蓋其他棉被讓它發熱吧，直接蓋好重的說，而且久沒用灰塵都會躲在毯子裡喔，會過敏的人要注意」。（編輯：張嘉哲）