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明年春假會放幾天？網翻行事曆驚「有望11天」　眾狂搖頭

▲2022年春節連續假期連續放了10天創下紀錄，不過歡樂的時光也過得特別快，在今（30）日正式結束假期。（圖／記者黃韻文攝）
▲2022年春節連續假期連續放了10天創下紀錄，不過歡樂的時光也過得特別快，在今（30）日正式結束假期。（圖／記者黃韻文攝）

編輯中心/綜合報導

2022年春節連續假期連續放了10天創下紀錄，不過歡樂的時光也過得特別快，在今（30）日正式結束假期，不少人也跟著好奇明年春假會有幾天。對此，就有網友翻出明年的行事曆之後，發現最基本可能是七天，但也有可能依照今年補班模式調動假期，最長說不定會衝破11天之多，引起熱議。

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一名網友在PTT貼文指出「明年2024年農曆春節連假只有7天！ 7天！就是2月8日到2月14日，整整比今年少了3天！這叫人怎麼能忍？由儉入奢易，由奢入儉難，為何不乾脆學國外，固定天數的長假？」

▲過年配圖、新春、年貨大街。（圖／記者黃韻文攝）
▲今年春節有10天連假，引起不少周邊討論，有人認為根本不需要補班彈性放假，有些人則認為連假沒有不好。（圖／記者黃韻文攝）
而實際上去查看明年行事曆，發現2月9日為農曆除夕，按照慣例前一天小年夜會放假，屆時需要補班一天，如此看來最基本就是7天連假不過如果2/15、2/16禮拜四五又經過「彈性調動後進行補班放假」的話，整個年假會有高達11天之多，甚至打破今年的紀錄，不過明年的228假期位於週三超尷尬的位置，調整彈性空間有限，屆時會怎麼安排，還有待行政院人事行政總處在年中公布。

貼文一出，不少網友紛紛回應「七天就好了，真的不用放到十天」、「要放連假的人自己用特休請.....不要全民補班」、「明年過年請2/15、2/16禮拜四五這兩天特休，可以放11天欸」、「今年補班教訓了，明年七天就好，想放連假的自己請特休」、「覺得不要補班比較好，按照這樣開工後上兩天班又休假更開心」。（編輯：張嘉哲）

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▲明年春假期間基本為2/8至2/14日，後面是否進行補班彈性放假，還有待行政院人事行政總處後續公布。（圖/記者張嘉哲翻攝）

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