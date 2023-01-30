YouBike2.0停錯車柱！眾見「1畫面」傻眼了：防呆不防傻
北市YouBike1.0自去年12月3日退場，YouBike2.0系統全面上線，雖從台北市淘汰，但新北市仍保有YouBike1.0，因此還是常見其蹤跡，不過近日就有一名網友發現，有民眾竟將YouBike1.0誤停在YouBike2.0的停車柱內，即使機器有防呆裝置，仍難以避免這種誤認的狀況發生，也讓不少人直言：「有防呆⋯但是沒有防這麼呆的。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書社團「路上觀察學院」中貼文，只見照片中為YouBike 1.0還車區域，但仔細看卻發現一台YouBike 2.0誤停，整排看下來相當突兀，原PO也搖頭嘆：「默哀他（還車者）的錢包。」
貼文曝光後，網友也紛紛留言，「不會吧！還是有人看不懂1.0跟2.0」、「今天的它沒有極限」、「滿好奇這位使用者口袋多深」、「高中有一次這樣3000多的費用」、「還車不要急著離開，要注意是否亮綠燈呀！過年那麼快就傷荷包」。
也有人透露機器其實有防呆裝置，按常理而言不可能還車成功，「插的進去？？？」、「有防呆，聽說這要很用力硬塞才塞的進去」、「有防呆⋯但是沒有防這麼呆的」、「防呆不防傻，大力出奇蹟」、「已經標示很清楚了，而且不好塞」。（編輯：賴禹妡）