唱高音就破！她一查竟是「罹這癌」 醫：腫瘤壓在神經上
一名60多歲婦人從年輕時期歌喉就非常好，身邊朋友也給予高度肯定，但某天唱歌時卻突然發現高音上不去，且發生的頻率越來越常，過一段時間就醫後，才發現竟是罹患甲狀腺癌，雖然已進行開刀治療，但高音發聲卻難以恢復，再也無法如同過去一般。
編輯中心/綜合報導
外科醫師陳榮堅在節目《醫師好辣》中提到，曾有位60歲的病患，從年輕時歌喉就很好，因此每次和朋友聚餐、旅行都是擔任第一個開場唱的角色，大家也都對她的歌聲給予高度肯定。
不過，該病患某次在遊覽車上開場唱歌時，卻發現過去游刃有餘的高音部分，突然之間唱不上去，這狀況在之後發生的頻率越來越常，雖然平時講話聲音都正常，但就是在唱歌時不再能輕鬆駕馭高音。
該病患就醫檢查後才發現，原來在她的甲狀腺上緣有一顆2公分的腫瘤，醫師替其穿刺之後建議她開刀治療，而在開刀過程醫師也發現，這顆腫瘤就壓在上喉神經上面，「上喉神經它一般不太會影響你的音質，但是它在你特別發高音的時候會稍微去用到」，最後也確診就是甲狀腺癌。
陳榮堅指出，因為該病患甲狀腺癌的腫瘤發現時已經比較大了，雖然神經沒有斷，但多多少少還是有接觸到，她後來還需要去做碘131的治療，往後唱歌高音也沒辦法再恢復如以往一般，陳榮堅也呼籲大眾，若發現身體有突然出現變化，及早就醫才能趁早挽救病況。（編輯：賴禹妡）