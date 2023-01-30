「絕望濕冷」炸4天！1圖看開工天氣　周六補班補課要帶傘

星巴克數位體驗「買1送1」今起連抽15天　爽喝到情人節

▲星巴克數位體驗天天抽獎「買1送1」優惠又來報到，除了今天開工日可享特大杯飲品「買1送1」，最新「大好錢兔」數位體驗自明（31）日起至2/14情人節，每日都可抽獎，有機會獲得「買1送1」、「第2杯半價」等專屬優惠，雖然不包含星冰樂系列，但若連續三天以相同帳號參與數位體驗，有機會獲得每日限量隱藏版驚喜。（圖／翻攝自星巴克活動網站）
▲星巴克數位體驗天天抽獎「買1送1」優惠又來報到，除了今天開工日可享特大杯飲品「買1送1」，最新「大好錢兔」數位體驗自明（31）日起至2/14情人節，每日都可抽獎，有機會獲得「買1送1」、「第2杯半價」等專屬優惠，雖然不包含星冰樂系列，但若連續三天以相同帳號參與數位體驗，有機會獲得每日限量隱藏版驚喜。（圖／翻攝自星巴克活動網站）

記者蕭涵云/台北報導

星巴克數位體驗天天抽獎「買1送1」優惠又來報到，除了今天開工日可享特大杯飲品「買1送1」這次的「大好錢兔」活動，由粉嫩兔兔幫忙抽籤每日咖啡運勢，自明（31）日起至2/14情人節，每日都可抽獎，有機會獲得「買1送1」、「第2杯半價」等專屬優惠，雖然有點可惜這次的好康不包含星冰樂系列，但若連續三天以相同帳號參與數位體驗，將有機會可獲得每日限量的隱藏版驚喜。

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星巴克開工大吉特大杯飲品「買1送1」

2023/1/30(一)星巴克祭出「開工大吉」全品項好友分享，活動當天門市開店-20:00，購買兩杯特大杯容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買2送2，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含:星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

星巴克數位體驗「買1送1」　連抽15天喝到情人節

2023/1/31(二)-2/14(二)於活動期間，透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單，進入「大好錢兔 每日咖啡運勢抽籤」數位體驗網頁，完成數位體驗遊戲，由可愛的粉嫩兔兔幫忙抽籤，了解每日咖啡運勢，即可獲得限定的專屬優惠。2023/1/30(一)預領券，1/31(二)開始兌換，兌換期間為獲券日＋2天，每日11:00-20:00，最後兌換至2/16(四)。

數位體驗優惠券僅限買1送1乙次，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡／氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。若連續三天以相同帳號參與數位體驗，將有機會可獲得每日限量的隱藏版驚喜。

另外，cama café即日起至2/1(三)連續3日，也有大杯經典黑咖啡、拿鐵「第2杯75折」優惠，「Good 兔 see you！」開工日咖啡優惠，登入cama café APP，全會員皆可領取「大杯經典黑咖啡第2杯75折券」x 2張、「大杯經典拿鐵第2杯75折券」x 2張，大咖會員獨享加贈「大杯以上蜂蜜燕麥拿鐵折10元券」x 2張。並推出「cama café x cooseii聯名限量馬克杯優惠」組合，2023/1/30(一)至2023/2/28(二)連續1個月，任選8包濾掛咖啡，即可以250元加購一款cooseii馬克杯（原價350元）；任選1包半磅咖啡豆，即可以250元加購一款cooseii馬克杯（原價350元）。


▲星巴克最新「大好錢兔 每日咖啡運勢抽籤」數位體驗，超萌粉嫩天天送優惠。（圖／翻攝自星巴克活動網站）
▲星巴克最新「大好錢兔 每日咖啡運勢抽籤」數位體驗，超萌粉嫩天天送優惠。（圖／翻攝自星巴克活動網站）
▲星巴克數位體驗，由可愛的粉嫩兔兔幫忙抽籤。（圖／翻攝自星巴克活動網站）
▲星巴克數位體驗，由可愛的粉嫩兔兔幫忙抽籤。（圖／翻攝自星巴克活動網站）
▲星巴克「大好錢兔」數位體驗，抽籤每日咖啡運勢，還可獲得限定的專屬優惠。（圖／翻攝自星巴克活動網站）
▲星巴克「大好錢兔」數位體驗，抽籤每日咖啡運勢，還可獲得限定的專屬優惠。（圖／翻攝自星巴克活動網站）
▲星巴克數位體驗每日都可抽獎，有機會獲得「買1送1」、「第2杯半價」等專屬優惠。（圖／翻攝自星巴克活動網站）
▲星巴克數位體驗每日都可抽獎，有機會獲得「買1送1」、「第2杯半價」等專屬優惠。（圖／翻攝自星巴克活動網站）
▲cama與新創公益平台cooseii攜手，打造3款公益馬克杯。（圖／cama提供）
▲cama與新創公益平台cooseii攜手，打造3款公益馬克杯。（圖／cama提供）

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