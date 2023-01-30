霸王寒流襲台！醫曝發熱衣「3NG穿法」 1動作恐越穿越冷
霸王級寒流來襲，許多人都穿上最保暖的衣物禦寒，其中發熱衣就是非常熱門的選擇，不過要小心越穿越冷，桃園敏盛醫院研究副院長江坤俊醫師在節目《健康2.0》中分享，發熱衣有3種NG穿法，會無法讓其發揮最大功用。
編輯中心/綜合報導
江坤俊解釋，發熱衣的保暖原理是吸濕保熱，因為發熱衣裡有聚丙烯酸酯的成分，可以將人體散發的水蒸氣吸收，並凝固成水，緊接著放出熱量，也就是說把人體體溫再利用產生熱能，原理在於保溫，並非發熱。
發熱衣NG穿法1：沒有穿在最裡層，因發熱衣沒辦法和身體直接接觸，就無法吸收身體散發的水蒸氣，進而難以發揮作用。
發熱衣NG穿法2：有些人喜歡穿寬鬆的衣服，認為較為舒適，但發熱衣若是買太寬鬆，就會造成水蒸氣從衣服縫隙中流出，建議還是購買貼身尺寸，才能發揮最大效用。
發熱衣NG穿法3：很多人運動後擔心著涼，會在全身都是汗水的狀態下穿上發熱衣，但這樣其實會越穿越冷，因為不僅會將發熱衣弄濕，也會造成水分無法立即排出，「發熱衣會是冷的」，因此當身體大量流汗時，一定要記得先擦乾，再穿上發熱衣。
江坤俊也指出，發熱衣並非每一種人都適合穿，例如患有異味性皮膚炎等肌膚較為敏感者，恐怕會因發熱衣造成流汗而感到不適，建議還是利用洋蔥式保暖穿法。（編輯：賴禹妡）