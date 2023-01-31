不是鹿港！台灣「最強老街」是哪條？眾全喊它：景觀超頂
台灣各地有許多具歷史意義又不同風格的老街，在假期總是吸引許多人潮，對此就有一名網友好奇問「全台最頂的老街在哪？」貼文一出立即引起熱議，多數人秒點名位在台灣新北市瑞芳區的「九份老街」，大讚：「九份吧，至少不只街景特殊，風景也不錯。」
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「全台最頂的老街在哪？」為題，表示台灣從北到南幾乎每個縣市都有大大小小的老街，但年假期間逛了幾個，感覺都大同小異，「老街都不老街了，賣的吃的喝的用的都跟現代差不多，除了建築物以外好像全台也都差不多」，讓他好奇問：「那麼各位心中最頂的老街是哪一個呢？」
貼文曝光後，網友紛紛留言點名，「太平老街，海拔最高」、「迪化街的老街味也不錯，喜歡」、「宜蘭傳藝中心」、「大溪最屌」、「鶯歌，人少少的」、「鹿港老街不錯啊，超大的又有氣氛」、「台南神農街那邊吧」、「鹿港最古色古香」、「淡水交通便利最好逛」、「鹿港，很大好逛又保有古房子味道」。
不過，多數人一致認為還是呼聲最高的「九份老街」，「九份老街的景觀我覺得是最頂的」、「九份吧，只是樓梯很多」、「九份吧，至少不只街景特殊，風景也不錯」、「九份的氣氛是最好的」、「九份最有感覺」、「九份真的味道比較濃，其他老街都是現代化的」、「九份氣氛到位，其他的根本夜市白天版」、「下雨天的九份真的不錯」、「九份以外都沒什麼特色」、「下雨九份的老街氛圍很強，少去卻記憶深刻」。（編輯：賴禹妡）