挑刮刮樂有「奇異感應」！姐心中冒1念頭 刮開果然中獎
今年春節彩券公司有加碼刮刮樂，年假期間不少人大量購入刮刮卡，期盼自己能成為那位幸運兒。不過買刮刮樂其實很靠運氣，就有男網友表示，自己的姐姐似乎對刮刮樂有種「特別的感應」，年假最後一天就因為姐姐的指點中了5000元，非常神奇。
編輯中心/綜合報導
原PO於Dcard發文，細數姐姐今年玩刮刮樂的成果，包含買200元中1000元、買500元中1000元、買200元中500元，總是能用小面額的刮刮卡小賺一筆。他透露姐姐其實在挑選時都會有個奇異感應，只要心裡冒出「這張刮刮樂不買會很嘔」的惋惜情感，這時下手通常都會中獎。
這次他們趁年假最後一日到松柏嶺受天宮拜拜，回程時看到刮刮樂攤販，便手癢去買了一張，這時一旁的姐姐又出現了奇異感應，指著一張2000元面額的刮刮樂，表示「欸這張尾數12的會中，買這張」，沒想到刮開後真的中了5000元，讓他再次感嘆「我姐的刮刮樂感應太扯了！」。
部分網友表示自己也有類似的「感應經驗」，「我也會欸！雖然都是小金額，會覺得那張叫我買它」、「我稱這種感應叫做喵電感應」、「我刮前就有強烈感應是0，但我還是刮了」，留言處也湧入一堆人開心分享自己的中獎金額「買兩張500中5000路過」、「昨天超開心買200中5000」、「買五張200$中3000$」。（編輯：李惠婷）