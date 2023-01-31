真人版《魷魚遊戲》開拍！竟撞「1劇情」 2參賽者慘淘汰
Netflix最受歡迎的原創劇集《魷魚遊戲》締造無數迴響，官方不僅宣佈續訂第2季的消息，更推出真人版本的實境節目，將邀請456名參賽選手一同爭奪高達美金456萬元（約台幣1.4億元）的獎金，不過就在節目開拍沒多久，卻引發不少爭議，有參賽者抱怨在遊戲過程中冷到根本無法移動，還傳出5人受傷的消息，近日甚至爆出2名參賽者私下發生關係，導致參賽資格直接被製作單位取消。
編輯中心/綜合報導
真人版《魷魚遊戲》受到萬眾矚目，許多觀眾都十分期待，到底製作單位會如何呈現劇中的刺激比賽環節，目前節目也正在英國貝德福德的片場中如火如荼地錄製中，在正式錄影前2天，456名參賽者都聚集在倫敦的飯店。
製作單位要求參賽者們彼此間不能有任何交流，也不能抽菸、喝酒，在未經工作人員同意之下，也不能隨意離開飯店，沒想到訂下如此嚴格的規範，還是有2名參賽者對上眼，並私下發生性關係，消息傳到工作人員耳裡，經查證後隨即將2人的參賽資格取消。
消息曝光後，網友們也紛紛笑喊，「戲劇都是真的」、「看來不是劇情，是紀錄片」、「原來魷魚遊戲是戀綜」、「我原本要報名的，後悔沒報了」、「忠實還原劇情為何要被淘汰」、「果然是國外的真人秀」。（編輯：賴禹妡）