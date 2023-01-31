女生「4原因」真的更怕冷！研究曝：手掌溫度比男性低2°C

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1.骨架不同：
英國研究指出，女性比男性更怕冷的關鍵原因，主要是「女性骨架更小，散熱快」，因此更容易出現手腳冰冷，該研究由英國劍橋大學團隊完成，通過熱成像技術、生物電阻抗分析後發現「女性手掌溫度通常比男性低2℃」，此外另一篇研究也發現，女性的手、腳、耳朵等部位，比男性低 3 度左右。
2. 脂肪肌肉不同：
黃軒指出，「女性的體脂，平均比男性多10%左右」，事實上，男生身上的肌肉多、脂肪少，女生身上的肌肉少、脂肪多，而肌肉，在碳水化合物和脂肪氧化的過程中，能消耗掉大量的卡路里，散發出大量的熱能在男人身體內。另外研究人員也發現，男女體重即使一樣，但女性產生體熱的肌肉量往往較少，因此，男性在相同溫度下往往更容易感到熱。
3. 傳導敏感不同：
黃軒表示，對於冷，女生會比男生敏感，因為女生皮膚裡的「傳感器」比男人身上更靈敏，會更快地把「冷」的信息，傳達到大腦，而女性的大腦在接受到「冷」的信息之後，會立刻下令新陳代謝系統加速工作，接著命令血液循環系統，趕緊血管收縮，皮膚受溫熱馬上減少，這就是為何氣溫低時，女人更易感到手腳冰冷。
4. 荷爾蒙不同：
黃軒指出，女性的體溫會受雌激素上升影響，因為雌激素能夠擴張血管，而女性在月經週期開始時，雌激素會很高，雌激素會擴張四肢的血管，讓更多的熱量通過空氣散發出去，手指頭也會一直容易失溫冰冷。反之，當雌激素下降時，又容易出現血管收縮，血液循環系統這時又主要以「保護軀幹」為主，四肢因此血流減緩，便也會感到冷冰冰。（編輯：賴禹妡）