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韓國人全變年輕！今年「每人可減1到2歲」　理由眾人驚呆

▲韓國人今年六月起，即將年輕一歲到兩歲，其原因曝光後，引起網友熱議。（示意圖／翻攝pixabay）
▲韓國人今年六月起，即將年輕一歲到兩歲，其原因曝光後，引起網友熱議。（示意圖／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

正常來說，我們算年齡的時候，通常都是用現年減去出生年就能得到歲數，頂多加上一個「過生日了沒」來當依據，然而你知道韓國的年齡算法非常複雜，最多一個人有可能到三種年齡嗎？近日，知名部落客「台灣妞韓國媳」也分享表示，今年六月開始，全韓國人都會年輕1~2歲，其原因曝光後驚呆不少網友。

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台灣妞韓國媳表示「韓國計算本來的年紀有點像是我們的虛歲，一出生就算一歲之外，因應三月開學，1、2月生的人入學多加一歲，算法實在太複雜了，例如說『我是早的87』，那麼就代表『我是1987年一、二月』出生的，跟他一起上學的會是1986年3月～12月的孩子」，總之韓國終於決定在2023年與全球人類同步，跟我們一樣的計算方式了，讓台灣妞韓國媳苦笑說「因此我40歲生日要過兩次，然後沒有39歲生日....」。

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▲韓國人計算年齡的方式原本有三種，且各種行政規定都混合使用，導致浪費許多不必要的社會成本。（示意圖/pixabay）
簡單舉例來說，韓國人計算年紀的方式就是分為「虛歲」、「年歲」、「滿歲」的算法假設有一個1992年12月出生的孩子，以虛歲算，他現在就是「32歲」，因為出生時一歲，馬上過新年又加一歲而年歲就是「31歲」，因為用今年度-出生年度，不看出生日期就是31歲；最後則是滿歲，用今年度-出生年度，不過要看出生日期，所以是「30歲」。

結果因為這種多重計算方法，導致在許多例如「接種疫苗」、「服兵役」等相關行政法規上，常常混合使用虛歲、年歲、滿歲等3種年齡計算方式，造成許多不必要的社會成本。為此，韓國總統尹錫悅在競選總統時，以「統一年齡計算方式」為政見之一，韓國國會在12月8日修法通過，廢除韓國舊有的年齡計算方式，將從今年六月開始實施，每個韓國人都將年輕1至2歲，實在相當特別！

不少網友得知消息後紛紛表示「真的跟台灣農曆年算虛歲的算法一樣，我女兒1月生，生完沒多久遇到過年，直接變2歲，明明還是嗷嗷待補的嬰兒啊」、「就是台灣農曆年算法吧，只是我們都是用實歲算比較多」、「台灣有一陣子也是都講虛歲，後來才慢慢變成講實歲，現在避免搞混，都直接報年次比較快」、「還真的蠻特別的耶！但很難想像他們行之有年，到現在才改統一標準」。（編輯：張嘉哲）

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