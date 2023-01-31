韓國人全變年輕！今年「每人可減1到2歲」　理由眾人驚呆

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簡單舉例來說，韓國人計算年紀的方式就是分為「虛歲」、「年歲」、「滿歲」的算法，假設有一個1992年12月出生的孩子，以虛歲算，他現在就是「32歲」，因為出生時一歲，馬上過新年又加一歲；而年歲就是「31歲」，因為用今年度-出生年度，不看出生日期就是31歲；最後則是滿歲，用今年度-出生年度，不過要看出生日期，所以是「30歲」。
結果因為這種多重計算方法，導致在許多例如「接種疫苗」、「服兵役」等相關行政法規上，常常混合使用虛歲、年歲、滿歲等3種年齡計算方式，造成許多不必要的社會成本。為此，韓國總統尹錫悅在競選總統時，以「統一年齡計算方式」為政見之一，韓國國會在12月8日修法通過，廢除韓國舊有的年齡計算方式，將從今年六月開始實施，每個韓國人都將年輕1至2歲，實在相當特別！
不少網友得知消息後紛紛表示「真的跟台灣農曆年算虛歲的算法一樣，我女兒1月生，生完沒多久遇到過年，直接變2歲，明明還是嗷嗷待補的嬰兒啊」、「就是台灣農曆年算法吧，只是我們都是用實歲算比較多」、「台灣有一陣子也是都講虛歲，後來才慢慢變成講實歲，現在避免搞混，都直接報年次比較快」、「還真的蠻特別的耶！但很難想像他們行之有年，到現在才改統一標準」。（編輯：張嘉哲）