泰國最強爆料王！從情色產業勇闖政壇　專打警方貪污收賄

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到了90年代初期，他已經被稱為泰國「天字第一號」的情色大亨，靠著經營泰國浴產業出名而獲得「金浴缸」封號，旗下的戴維斯集團（Davis Group）還有9間知名的熱門泰國浴店，六間泰國浴分別是Emmanuelle、Hi-Class、Copa Cabana、Barbara、Honolulu以及Victoria’s Secret。
由於泰國觀光產業在當時正在起飛，許多遊客到當地除了嘗試泰國浴外，進行性交易的次數更是眾多，整個泰國浴產業都集中在Ratchadaphisek以及Rama 9這兩條路上，丘威知名的六間泰國浴店也都開在此處，全盛時期每間店至少有400個服務的陪同女侍，也就是說丘威掌握了超過千名小姐，在當地可說是呼風喚雨。
在這樣眾人睜一隻眼閉一隻眼的情色場所中，當地警方也會前來進行所謂「治安管制」，實則上是靠收取所謂的「稅金」來保證彼此相安無事，而出手闊綽大方的丘威懂的做生意自然也明白要和警察保持良好關係，招待、繳錢自然不在話下，也因此他可說是黑白通吃。
因為這些泰國浴店生意非常好，丘威的野心開始膨脹，在累積財富後經營了飯店，包管吃住遊樂，到了2003年丘威還買下了飯店附近的一大塊土地，號稱要興建一棟全世界最大最豪華的泰國浴中心。不過當時這塊土地上聚集了許多酒吧，有些店家在交涉後乖乖離開，但並非所有人都願意聽丘威的安排，盛怒之下他一口氣雇用600名工人，光天化日下直接開工程車、推土機鏟平了這塊土地上所有的建物。
此舉震驚全國也引發強烈反彈，當時總理塔克辛·欽那瓦（Thaksin Shinawatra）痛批「我們泰國絕對不能容許這種黑手黨的存在」，警方在輿論與上級壓力下逮捕了丘威，並告他非法損毀他人財物，收押一個月。這對平時走路有風又跋扈的丘威來說可是相當羞辱，被保釋後他對於警方逮捕他的舉動感到十分憤怒，鐵了心和泰國警方撕破臉。
他向媒體爆料，自己不僅每個月花16萬美元賄賂警方，泰國警方還時不時到他的店內享受免費招待，帳本、紀錄全數公開到電視台上，而原本形象就已經備受質疑的泰國警方，在他這波爆料下被迫動員廉政單位與政府組織涉入調查，最後導致許多高階的警官被停職或是調職，丘威一夜之間從地下黑勢力老大翻身成泰國的反腐先鋒。
事件過後，丘威和警方的關係變得極度惡劣與緊張，警方開始刻意到他的店裡盤查，過去那些泰國浴中雇用未成年少女、偷渡的外籍女子都是臨檢偵查重點，在三不五時的找碴下，客人消費過程也經常碰上警方而悻悻然離開，生意愈發下滑，最後他只好將這些店面、招牌交手給其他業者。
不過這把雙面刃對他也有益處，丘威在民間聲望因此突飛猛進，成為當時泰國民間首屈一指的「網紅」，於是生意頭腦極佳的丘威看見了他的柳暗花明又一村後打著「打擊貪腐」的名號進軍泰國政壇。他自己組成愛泰黨（Rak Thailand Party，พรรครักประเทศไทย）、參選曼谷市長、參選過議員等民意代表，不過因為他爭議的行事作風與出身導致他的參選資格屢遭泰國法院宣判無效，甚至將他拉入獄中，他轉而成為名嘴似的政治評論家，在媒體版面與網路上發表他的言論。
在2022年10月，泰國警方大力掃盪遊走在非法邊緣的灰色產業，其中最知名的案件就是「金陵KTV」，警方在查獲性交易與毒品販賣後當場拘留237名中國遊客與29名柬埔寨遊客，更發現這間由中國人在當地經營的KTV根本沒有合法營業執照，員工也大都是中國人，一夕之間「中國資本」與「華人大佬」成為全泰國緊盯焦點。
身為業界祖師爺等級的內行人，丘威也針對背後運作模式、資本動向和擁有泰國公民身份的中國富豪等進行爆料，一口氣牽扯出大批貪污涉賄的官員，從警察、移民局到政府各級機關官員都有人涉嫌收賄，丘威也公開呼籲政府必須格外重視此事件，並協助曝光中國人在泰國從事灰色產業的結構等有利證據。
在灰色中國資本案件中，司法部長還公開表示根據國內法律，像丘威這樣因為提供足夠大量且有力證據與資料的舉報人，甚至可獲得被查封資產中的5%的懸賞獎金，也就是將近4.17億泰銖，換算下來超過新台幣3億多元，當時丘威得知後還承諾若自己真的獲得獎金定會全額發放至泰國各地醫院，而非放進自己口袋，「因為我自己的錢就夠用了」。
此外，丘威也曾批評過政府的施政，例如他曾揭露地方政府與承包商互相勾結的建案，逼退前任警察總長後又跟新任槓上，而在近期泰國開放大麻的政策上，他更直言這只會讓某些有權有勢的泰國人獲利，一般老百姓還是沒有辦法從中獲得相對的好處。
他這樣一個從經營泰國浴這門灰色生意起家、深知地下世界運作方式的「祖師爺」，配合大砲般的個性與有話直說的風格，確實讓泰國政壇增添了不同面貌，被稱為泰國最強爆料王的他關心市井小民，批評非法的中國資本破壞了泰國這一片土地努力謀生的人們生存，又在警方出包時第一時間跳出來誠摯向國外旅客道歉並監督政府，非黑非白又黑白通吃的丘威確實泰國一號呼風喚雨的人物。