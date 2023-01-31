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冠軍超難追！台灣日本電影票房前10名曝　灌籃高手排第二

▲電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》1月13日在全台各大院線上映，勾起許多動漫迷的熱血魂，在春節期間成為票房冠軍。（圖／台北双喜電影）
▲電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》1月13日在全台各大院線上映，勾起許多動漫迷的熱血魂，在春節期間成為票房冠軍。（圖／台北双喜電影）

編輯中心/綜合報導

電影《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》1月13日在全台各大院線上映，勾起許多動漫迷的熱血魂，在春節期間成為票房冠軍，對此臉書粉專「台北票房觀測站」就統計出了「台灣影史日本電影票房Top 10」，只見灌《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》才上映不到一個月，就衝到第2名席次，和冠軍《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》差距剩約3億票房，目前仍在院線衝刺中，令許多鐵粉忍不住出聲喊話：「湘北加油，全國制霸！」 

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《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》電影今（31）日在台灣上映第19天，臉書粉專「台北票房觀測站」昨發文列出「台灣影史日本電影票房Top 10」，結果出爐令許多觀眾十分震驚。 

▲（圖／臉書粉專「台北票房觀測站」授權提供）
▲「台北票房觀測站」列出台灣影史日本電影票房前10名。（圖／臉書粉專「台北票房觀測站」授權提供）
台灣影史日本電影票房前10名： 

第一名、鬼滅之刃劇場版：無限列車篇 

票房6億3493萬（2020） 

第二名、灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK 

票房3億1151萬（上映中，2023） 

第三名、你的名字 

票房2億5025萬（2016） 

第四名、劇場版　咒術迴戰0 

票房2億3230萬（2022） 

第五名、航海王劇場版：紅髮歌姬 

票房1億7544萬（2022） 

第六名、天氣之子 

票房1億6861萬（2019） 

第七名、名偵探柯南：萬聖節的新娘 

票房1億2108萬（2022） 

第八名、名偵探柯南：紺青之拳 

票房1億967萬 （2019） 

第九名、七夜怪談 

票房1億200萬（1999） 

第十名、霍爾的移動城堡 

票房9545萬（2005） 

「台北票房觀測站」也表示，《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》過年期間票房全國制霸，挑戰4億以上票房應無懸念，後續走勢值得關注。 

▲《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》在日本票房已經突破302億。（圖／木棉花）
▲目前《鬼滅之刃劇場版：無限列車篇》為台灣影史日本電影票房第一名。（圖／木棉花）
貼文曝光後，許多網友也紛紛留言支持《灌籃高手》電影版，「全國冠軍沒拿到，動畫冠軍拿下來吧！湘北～」、「灌籃高手一堆家長帶小孩去也貢獻了不少」、「加油阿，灌籃高手才是永恆」、「湘北加油，全國制霸」、「中日文版都不錯，配音都很到位」、「希望灌籃高手可以繼續衝出好成績」、「刷起來，灌高這樣已經是見證歷史了」。 

但也有人直言，「破鬼滅有點難，之後還有漫威的電影會分散，我想若能破5億已經很驚人了…」、「灌籃高手很厲害了，破鬼滅難度蠻高的，況且2/17鬼滅劇場版要上映，到時候票房會被壓縮」、「破鬼滅很難啦！當時鬼滅上映時根本沒有其他大片來分散票房，灌籃高手遇到春節賀歲片又加上阿凡達，票房都被分散掉了」。（編輯：賴禹妡） 

【本文獲臉書粉絲團《台北票房觀測站》授權，版權所有，非經授權不許轉載】   

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