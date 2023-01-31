冠軍超難追！台灣日本電影票房前10名曝　灌籃高手排第二

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台灣影史日本電影票房前10名：
第一名、鬼滅之刃劇場版：無限列車篇
票房6億3493萬（2020）
第二名、灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK
票房3億1151萬（上映中，2023）
第三名、你的名字
票房2億5025萬（2016）
第四名、劇場版 咒術迴戰0
票房2億3230萬（2022）
第五名、航海王劇場版：紅髮歌姬
票房1億7544萬（2022）
第六名、天氣之子
票房1億6861萬（2019）
第七名、名偵探柯南：萬聖節的新娘
票房1億2108萬（2022）
第八名、名偵探柯南：紺青之拳
票房1億967萬 （2019）
第九名、七夜怪談
票房1億200萬（1999）
第十名、霍爾的移動城堡
票房9545萬（2005）
「台北票房觀測站」也表示，《灌籃高手 THE FIRST SLAM DUNK》過年期間票房全國制霸，挑戰4億以上票房應無懸念，後續走勢值得關注。
貼文曝光後，許多網友也紛紛留言支持《灌籃高手》電影版，「全國冠軍沒拿到，動畫冠軍拿下來吧！湘北～」、「灌籃高手一堆家長帶小孩去也貢獻了不少」、「加油阿，灌籃高手才是永恆」、「湘北加油，全國制霸」、「中日文版都不錯，配音都很到位」、「希望灌籃高手可以繼續衝出好成績」、「刷起來，灌高這樣已經是見證歷史了」。
但也有人直言，「破鬼滅有點難，之後還有漫威的電影會分散，我想若能破5億已經很驚人了…」、「灌籃高手很厲害了，破鬼滅難度蠻高的，況且2/17鬼滅劇場版要上映，到時候票房會被壓縮」、「破鬼滅很難啦！當時鬼滅上映時根本沒有其他大片來分散票房，灌籃高手遇到春節賀歲片又加上阿凡達，票房都被分散掉了」。（編輯：賴禹妡）
【本文獲臉書粉絲團《台北票房觀測站》授權，版權所有，非經授權不許轉載】