上吉燒肉開賣午餐套餐880元起 情人節推懷石饗宴喝6調酒
老饕口袋名單的台北東區燒肉名店「上吉燒肉」，因應饕客時常訂不到位的需求，決定自2/14西洋情人節起加開午餐時段，限量午宴套餐只要880元起，就能享受到晚餐人氣澳洲鹽蔥牛舌、外橫隔膜、美國牛小排、霜降豬等5種特選肉品，將近5折優惠回饋。更隆重祭出耗時一年打造的「翻玩上吉特別饗宴」，每週五由專人桌邊服務，爽吃2道前菜＋9道主菜＋1道甜點還有6杯搭餐調酒，大啖和牛懷石料理！
記者蕭涵云/綜合報導
「上吉燒肉」自2/14西洋情人節起正式加開全新「限量午宴服務」，提供單點、套餐、創意燒肉懷石共3種消費選擇，最划算的限量午間套餐只要880元起，就能享用晚餐人均消5折以下的澳洲鹽蔥牛舌、外橫隔膜、美國牛小排、霜降豬等牛雞豬特選肉品5種必點菜色，還能分別針對喜愛的菜色，加價升級成奢華食材，其中，美國牛小排升級成後腰翼板牛排只要加100元、霜降豬肉升級成伊比利豬肋條只要加100元、雞肉升級成干貝竟也只要加50元，每日限定三組客人。
最受饕客驚艷的，莫過於耗時一年打造的「翻玩上吉特別饗宴」，由日籍料理長伊東涼將傳統燒肉解構並創新菜單，還搭配調酒師創作出專屬的上吉調酒，限定每週五將由專人桌邊服務，爽吃2道前菜＋9道主菜＋1道甜點還有6杯搭餐調酒，大啖和牛懷石料理！
先附「三種盛合」涼拌干貝／煙燻鮭魚佐酪梨／松露烤牛搭配日本琴酒「ROKU六」調酒，「海膽生牛肉」搭配「澄香之森」調酒；「和牛牛肉兩種」以澳洲和牛特選牛舌／厚切牛舌，搭配余市無年份威士忌的「果香余市」調酒；「香烤沙朗佐紅酒醬」則搭配白毫烏龍 x 竹鶴威士忌的「白桃竹林」調酒。
週五翻玩套餐的肉款限定部位，選用肉質和油花最適中的日本和牛後腿肉「友三角」，打造口感細緻柔嫩「蟹肉友三角」；並以兩種不同油花多寡的頂級日本和牛，「夏朵布里昂涮肉燒 / 肋眼涮肉燒」，在充滿鮮味的雪場蟹高湯中涮燒至3-5分熟，雙雙搭配以竹鶴威士忌為基底，融合舒肥紅玉黑蘭姆及酸香紅肉李的「鶴李玉香」調酒。
套餐中還可享用桂丁雞高湯、瑞可達生火腿沙拉，最後並以「蟹肉鮭魚茶泡飯」搭配清爽順口的「綠茶High Ball」調酒，並以「檸夏雪戀」甜點完美作收。豪華的和牛懷石料理整套吃下來，份量之大、菜色之豐富，女生幾乎還沒上到米飯就都吃不下了，男生則直呼難得可以豪邁爽吃和牛。
「上吉燒肉」午間營業資訊
地址：台北市大安區延吉街 131 巷 41 號 1 樓（國父紀念館站 1 號出口）
電話：(02) 8772-5765
時間：週一、二中午店休，週三、四、六、日中午每日限定 3 組客人訂位。週五限定-「翻玩上吉特別饗宴」限定 10 位客人訂位，2道前菜、9道主菜、1道甜點、6杯搭餐調酒（或無酒精飲料暢飲）NT$3,980＋10%；2/14 (二) 為情人節加開場。