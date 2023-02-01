宋仲基《財閥家的小兒子》　滴水穿石改寫自己喜歡的人生

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《以下有雷，請謹慎閱讀》-----------------------------------------------------------------------------
文/Selena陳珮甄
「繼承財富的我，世襲貧窮的你。我們即使在同一時間、在同一片天空下，也生活在截然不同的世界。」
韓劇《#財閥家的小兒子》裏，轉生為豪門子弟的男主角，遠遠望著自己的「前世」——因家境窮困，即使成績優異也沒錢報考大學，只能艱難打工度日的尹炫優，感慨萬千地。
Reborn Rich，是這齣韓劇的英文名。
是啊，誰不想重生成有錢人呢？
在我卑微求生的每一個成長片段裡，我沒有一日不怨憎自己的出身。當國小老師將模範生獎章頒發給明明終日胡鬧的市長女兒、當國中老師發下暑假海外遊學團的報名簡章，當大學同學說畢業之後就要到英國讀碩士。
我的努力，不曾少於任何人。
卻在出生的第一秒開始，就注定是輸家。
根本是飯湯家的大兒子嘛！看完韓劇《財閥家的小兒子》完結篇，憤怒的網友這樣留言罵著。明明漫畫原作的劇情，是男主角重生後打爆反派、成為富可敵國的財閥主人。為什麼要在劇集裡硬是改成全部都是夢一場的殘酷結局？
但我好喜歡這樣的殘酷啊。
就像滲血的傷口，疼痛，卻讓我安心。
飯湯家的大兒子，憑什麼做夢，以為自己能轉生成財閥家的小兒子？
不可能的，這是只存在幻想中的虛妄，是就算日夜渴望也不可能發生的瞎想。
我討厭做夢，討厭美夢結束的那一瞬間，血淋淋現實湧上來包圍著我每一個念頭的巨大落差。
一直都記得自己是窮人，不是最糟的事。
最痛苦的，是誤以為自己可以遠離現實、過上完全不同的人生；一回神，卻發現宿命是無法擺脫的詛咒。
太陽升起，悲傷地發現，自己還是那個吃乾麵時連滷蛋都捨不得加的，底層的人。
網友對《財閥家的小兒子》憤怒，來自於看劇的爽度。知道現實殘酷，唯有看劇時得到些許快意，才能撫慰現實生活中處處受限的憋屈。
但我喜歡改編後的結局，卻恰恰是因為它反映了現實的人生。
那些用再多雞湯都不能澆淋美化，說出來喪氣到讓人想要直接放棄的殘忍現實。
「導俊你幹嘛要擔心那些人？你這輩子都不可能是平民老百姓，你可是陳養喆的孫子。」
在財閥為了閃避政府規範、蓄意做空集團子企業股票時，貧戶之子轉生的陳導俊像爺爺表達他對散戶傾家蕩產的悲憫。但創辦人爺爺卻只是舉著茶杯，不解地看著他「想太多」的孫子。
你永遠不會是那些窮人。又何必對他們有同理心？
而下階層小人物的獨白是如此悲哀。這些聲音，卻永遠只能停留在他們無人聞問的生活裡；下一秒，他們又該為自己的那一碗飯忙活了。
「我放棄的不僅是學測那天、或是大學四年的時間，我只是做出那天早上，被允許做出的最佳選擇，卻是通往更貧窮的道路。一天二十四小時、一年三百六十五天，雖然人們都說，時間對大家是公平的，但其實時間一點也不公平。就像世界上所有事，都是不公平的一樣。」
窮困的孩子尹炫優，目睹爸爸窮到去超市偷竊鮪魚罐頭。無法向任何人求助的他，燒掉自己的大學准考證，成為打零工的人，在無法逆轉的命運中，繼續沈淪；即使努力，也只能是個勉強求溫飽的人。
這樣的故事，時時刻刻，沈默地在我們的身邊發生。
而忙著炒作地皮、規劃避稅的富人們，永遠都不需要知道這些。
我不是仇富，只是因為過去的工作與婚姻經歷，冷靜地理解了富人的思維。
同理心，是一種必須有過體驗後，才能滋長出來的生命狀態。永遠嬌養在花園華廈裡的千金貴冑，如何能識得民間疾苦？怕是連挨餓都不曾。
當然，他們也有他們的苦。求不得、愛別離，這些都是身為人不可能免去的煩惱。手足家人因爭奪財產而生的嫌隙、怕身邊人謀奪自己資源而處處算計......
欲戴王冠，必承其重，這是坐擁資源者必須付出的代價。
富人的煩惱，我沒興趣多說，也不想用「有錢人也是有很多煩惱啊」這種安慰話去闡述「有錢也沒那麼好」這種唯心論。
我更在意的，是一輩子省吃儉用，卻錯信媒體報導，將老本都拿去買錯誤股票的，炫優媽媽。
是十八歲畢業就進入亞真，三十年來認真打拼，成為公司頂尖技師的，炫優爸爸。
當爸爸面臨裁員危機，掙扎著想維護他的男性尊嚴，最後終於潰堤地對妻子說：
「我到底做錯了什麼？連送束花給忙著開餐廳、帶孩子的糟糠之妻都沒辦法。我為什麼會變成這種廢物？」
為什麼努力求生存，最後，活成廢物？
你沒有錯，每一個努力求生存的人，都沒有錯。
但你最好學著更聰明，與這無情的世界打交道。
擁有資源的人不會同情你，大多數過得好的人沒有機會理解你。你的眼淚只會留給自己，所以不要哭太久，眼睛腫了，隔天會痛一整天；情緒發洩了，就去冰箱拿可樂冰敷吧。
沮喪的時候可以哭，沒有關係。
不要期待有人會抱著你，說你放心有我在。
真正會一直在的，只有你自己。
在我像現在這樣，腳步站穩之前，有無數的夜晚，我恐慌失眠到凌晨三點四點。
我不知道以後會變成怎麼樣，也不確定自己的努力有沒有任何意義。
如果我今天說話有任何一點份量或信心，那只是因為，我熬過來了而已。
我沒有比你優秀。我只是，熬完了我的那份。
不可能轉生為財閥家小兒子的我，永遠都是鍋燒意麵家的大女兒；不會有國外的文憑、不會有富爸爸的遺產。
我跟尹炫優一樣努力。與他一樣，在某一個人生轉折點之後，不願意做有錢人的狗，一轉身，做自己的主人。
我不把人生賣掉，忍受老闆的愚蠢無德，只為了每個月五號定期入帳的薪水。但這意味著無人豢養的我，必須用更大的力氣，掙自己的生存。
意氣用事不能改變命運。
冷靜盤算、累積資源，才能一步一步改善處境。
逆轉人生不是一個戲劇化的華麗轉身。
是一連串滴水穿石的過程，是累積緩慢到甚至令人喪志的漫長。
是一旦啟動了，最後結果必定不會讓你失望的旅程。
畢竟，我們從最絕望最衰微之處起步。
有任何事情，能比現狀更糟的嗎？
農曆過年，推薦《財閥家的小兒子》，作為各位的觀影清單。
如果你跟我一樣，懂得尹炫優一路成長的無能為力、進入職場後的盡職忍讓，以及他轉生成陳導俊之後的觀察體悟......
當你跟他一樣，在生命被擊落谷底後、重新睜眼返回人間，你也會如他那樣，反擊。
改寫原本看似理所當然的結局。
成為你想要的，不是黃粱一夢的，不是時時刻刻詛咒自己出身的，
你喜歡的人生。
原文請見：大姐不跑三點半-Selena陳珮甄臉書
●作者：Selena陳珮甄／作家｜商業顧問講師｜與6歲女兒搏鬥中的單親媽媽
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場