啦啦隊「小周子瑜」空中吊環！大片美背炸出：練到必吞藥
Fubon Angels啦啦隊女孩慈妹，憑著可愛臉蛋與嬌小又火辣的身材，更擁有「小周子瑜」的稱號，廣受球迷喜愛，近期更獲得機會與綜藝天王吳宗憲主持，知名度大增，不過熱愛表演的她，昨（31）日就突破自我，露出性感美背，挑戰難度極高的空中吊環，畫面美到讓眾人紛紛跪地，「沒有天花板啊！」
娛樂中心/綜合報導
慈妹在個人IG上分享，昨天球賽後精心準備的表演畫面，只見神情專注的她，穿著一身性感的黑色緊身衣，露出大片美背，透過各種優雅美妙的姿勢，在吊環上快速轉圈完美呈現力與美，最後更獲得全場的熱烈掌聲。
慈妹在文中透露，其實為了這次的演出，她每次練習前必吞暈車藥，無論是練到想吐，還是練到全身黑青，或是雙手長繭，甚至是過年期間，她都在練習，「一直是一個很喜歡挑戰新事物的靈魂，卻又是一個腦袋瓜會想很多的人，很開心這次的突破能讓大家親眼見證～表演一結束，心中的感動瞬間湧入心頭，或許不是最專業，但卻是最勇敢，最勇於突破，希望大家會喜歡我們的表演。」
畫面曝光後，好友、粉絲們都敬佩不已，「美翻了」、「慈妹真的很不簡單、不斷地求突破、加油、妳是沒有天花板的」、「天空沒有極限」、「表情跟線條都很到位」、「好精彩的舞蹈！」
事實上，慈妹年前曾接受《NOWnews今日新聞》專訪提到，自己是個勇於嘗試的人，「但又會因為對自己的要求太高和有些懶惰，而變成沒什麼執行力的人…」但她也展現超強的決心，「只要機會來臨，我一定會盡全力好好把握，說起來有些幻滅，但這是目前的我。」（編輯：詹鎰睿）