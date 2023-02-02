Netflix寄生帳號掰！這時間點開抓 非同住者1動作才能看
影音串流平台Netflix宣布今年第一季起將開始掃蕩寄生帳號，Netflix在官網說明欄指出，官方將會利用IP位址、裝置識別碼，以及登入Netflix帳戶的裝置相關的帳戶活動等方式，來判別使用者是否為帳號持有人或同住人，若是使用者長期不住在Netflix家戶，就需先經過驗證才能登入觀看。
編輯中心/綜合報導
Netflix在官網說明中指出，未同住者必須使用自己的帳戶觀賞Netflix，若有人使用不屬於同住者的裝置登入帳戶，或持續用該裝置觀賞Netflix，即需使用者先驗證裝置，才能繼續觀賞，此舉目的是為了確認該裝置已獲得帳戶持有人授權使用。
Netflix指出，如果和非同住者共用帳戶，官方將不會自動收費，但仍須採驗證方式管理，若有人使用家戶裝置登入帳戶，或持續從住家以外的地點用該裝置使用帳戶，將會將傳送具有4位數驗證碼的連結，到主要帳戶擁有者的電子郵件地址或手機號碼，並需在15分鐘內於需要驗證的裝置上輸入此驗證碼。
Netflix表示，若使用者在旅行中或有多個住所，但身份是主要帳戶擁有者，或與對方同住、裝置是使用主要帳戶擁有者家中的網路連線，就無須驗證裝置就能觀賞Netflix，但如果使用者長期不住在Netflix家戶，就有可能被要求驗證裝置。
Netflix補充，官方用來判斷是否為同一戶的資訊包含IP位址、裝置識別碼，以及登入Netflix帳戶的裝置相關的帳戶活動等。（編輯：賴禹妡）