壽司郎被害死！日高中生噁舔醬油罐 「店內現況照」曝光
日本近日莫名興起一波迴轉壽司惡搞風潮，許多知名迴轉壽司店都受害，其中一名金髮男高中生，在壽司郎（Sushiro）中拿起桌邊的醬油瓶狂舔，接著又拿上方架子的茶杯猛舔，還用手指沾口水塗抹迴轉盤上的壽司。結果該舉動不僅造成壽司郎股價雪崩，也慘害生意跌落谷底，有鐵粉網友前往壽司郎用餐時，發現店內空空如也，超慘情況在網路上引起討論。
編輯中心/綜合報導
該名高中生的脫序行為在推特上瘋傳之後，引起大批網友轟炸，日本壽司郎也出面證實影片為真，也對相關店面已經全面消毒，但卻有大批日本民眾認為「迴轉壽司」有食安的疑慮，紛紛不敢前往壽司郎店面用餐，導致壽司郎股價大暴跌，傳出市值蒸發了160億日圓（約36.8億元新台幣），壽司郎也將追究到底，拒絕和解。
為了挽救生意，壽司郎也貼出公告表示「目前暫時不在轉盤上提供壽司，請消費者使用觸控螢幕點餐」有鐵粉老饕還是力挺前往用餐，沒想到卻看到壽司郎店內完全沒客人，以往轉盤上滿滿的壽司也都被收起來，讓忠實的顧客感到非常的驚訝。
不少網友看了照片後紛紛回應「真沒想到影響這麼大....辛苦壽司郎了」、「加油！支持壽司郎！會慢慢回來的」、「人潮會回來的！這些不該由壽司郎來承擔啊」、「都高中了，怎麼還會做出這種事情」、「還是會去吃的！支持壽司郎啊！」（編輯：張嘉哲）