補班日拚了！7-11拿鐵限1天「買1送1」　全家特濃買3送3

壽司郎被害死！日高中生噁舔醬油罐　「店內現況照」曝光

▲日本一名年僅17歲的男高中生，近日前往連鎖餐廳壽司郎用餐，趁著店員不注意狂舔桌上的公用醬油罐，還用手指沾口水觸碰轉盤上的壽司。（圖／翻攝自推特）
▲日本一名年僅17歲的男高中生，近日前往連鎖餐廳壽司郎用餐，趁著店員不注意狂舔桌上的公用醬油罐，還用手指沾口水觸碰轉盤上的壽司。（圖／翻攝自推特）

編輯中心/綜合報導

日本近日莫名興起一波迴轉壽司惡搞風潮，許多知名迴轉壽司店都受害，其中一名金髮男高中生，在壽司郎（Sushiro）中拿起桌邊的醬油瓶狂舔，接著又拿上方架子的茶杯猛舔，還用手指沾口水塗抹迴轉盤上的壽司。結果該舉動不僅造成壽司郎股價雪崩，也慘害生意跌落谷底，有鐵粉網友前往壽司郎用餐時，發現店內空空如也，超慘情況在網路上引起討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
該名高中生的脫序行為在推特上瘋傳之後，引起大批網友轟炸，日本壽司郎也出面證實影片為真，也對相關店面已經全面消毒，但卻有大批日本民眾認為「迴轉壽司」有食安的疑慮，紛紛不敢前往壽司郎店面用餐，導致壽司郎股價大暴跌，傳出市值蒸發了160億日圓（約36.8億元新台幣），壽司郎也將追究到底，拒絕和解。

▲
▲日本壽司郎現在轉盤上暫時不提供餐點了。（圖/翻攝推特）
為了挽救生意，壽司郎也貼出公告表示「目前暫時不在轉盤上提供壽司，請消費者使用觸控螢幕點餐」有鐵粉老饕還是力挺前往用餐，沒想到卻看到壽司郎店內完全沒客人，以往轉盤上滿滿的壽司也都被收起來，讓忠實的顧客感到非常的驚訝。

不少網友看了照片後紛紛回應「真沒想到影響這麼大....辛苦壽司郎了」、「加油！支持壽司郎！會慢慢回來的」、「人潮會回來的！這些不該由壽司郎來承擔啊」、「都高中了，怎麼還會做出這種事情」、「還是會去吃的！支持壽司郎啊！」（編輯：張嘉哲）

▲
▲壽司郎受到高中生舔醬油罐事件影響，店內生意冷清。（圖/翻攝推特）

韓國人全變年輕！今年「每人可減1到2歲」　理由眾人驚呆

男生捐精爽賺8千！「五大條件」曝光　1狀況可再捐第2次

比刮刮樂更慘！「200元希望」他除夕買到初八：全變廢紙

桃園貨車「險撞飛阿嬤」瘋傳到日本！網友傻眼：駕照歸還

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀