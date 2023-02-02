全台最貴豪宅「陶朱隱園」找保全？職缺疑露餡 薪資瘋傳
在豪宅當保全是爽缺還是爛缺呢？相信大家對於全台最貴豪宅「陶朱隱園」一定都不陌生，而近日，就有網友意外發現在求職網上面，有一個職缺位於「台北市信義區」且業主剛好是「威京集團」，直接果斷推測應該是知名豪宅「陶朱隱園」正在找保全，其薪資以及工作時數曝光後，引起不少網友熱議。
編輯中心/綜合報導
有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼文指出「陶朱隱園徵保全，有興趣可以去試試 ，頂級豪宅耶」只見貼出職缺標題寫著「威京集團急徵-台北市信義區日班安管員，288小時月薪45000元」，工作時間為早上7點到晚上7點，月工作時數288小時，可排休6至7天，月薪4萬5。
而由於陶朱隱園是由威京集團的亞太工商聯與中華工程合建，因此不少人認為這項職缺就是「全台最貴豪宅保全」的工作，不少網友紛紛回應「薪水也太低了吧＝＝至少6萬」、「這管理費一個月可能都夠付一個保全的薪水了，開這麼低」、「45000也太低了，隨便搜尋北市一堆都四萬以上」、「如果是陶朱隱園的話至少6萬起吧」。
也有不少網友提到保全工作的心酸「台灣90％的保全業者只用他們所謂的保全法去算薪資，根本不理勞基法，豪宅開45已經很基本了」、「頂級豪宅，待遇卻不頂級，只能說符合最低標的豪宅行情而已，要嘛就是管委會摳門，要嘛就是保全公司抽很大」、「我朋友家的也是4萬多而已...工時真的超級長，保全真的很辛苦」、「我只能說信義區這裡的保全不是好幹的….他們下雨天還是穿著雨衣站在門口，幾乎都站著居多....薪水真的要高一點」。（編輯：張嘉哲）