全聯月薪狂贏科技業？眾見「正職28萬」驚翻：願支援輸贏
誤會大了！台灣高薪行業中科技業的薪水是數一數二的高，不過有網友發現全聯桃園某門市的正職人員竟一點都不輸，徵才廣告上月薪數字竟高達28.1萬元，令不少人笑說「這薪水別說支援收銀了，支援輸贏我都可以」，不過也有理性網友點出「這肯定是多一個0」。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《 爆廢公社二館》發布一張照片，這是一家桃園市某全聯門市正在徵才的廣告，上面寫明正職員工及兼職人員的分別薪水，不過令人驚奇的是，正職員工的月薪竟寫著「28.1萬元起」，原PO立即拍攝下來，自薦道「今天去買東西看見這樣的薪水，我願意辛苦的服務客戶」。
這驚人的月薪果然引起全網轟動，眾人開玩笑表示，若能有這月薪「跪著迎賓和送客都沒問題」、「我們談的是為民服務的熱誠，不談錢這麼粗俗的東西，只想問還有缺嗎？」、「這種薪水我一定當終身志業去做」、「這個薪水別說支援收銀了，支援輸贏我都可以！！」、「這種薪水、我不會抱怨工作」、「這個薪水，客人買咖啡我都拉花，客人買酒我現調」。
經查，全聯桃園區在人力銀行上月薪開價為28,100元，故該圖應是店員誤植，網友也認為是「多打一個0」、「打錯吧！多一個0」、「結果說不定是年薪，哈哈」。（編輯：李惠婷）