補班日拚了！7-11拿鐵限1天「買1送1」　全家特濃買3送3

全聯月薪狂贏科技業？眾見「正職28萬」驚翻：願支援輸贏

▲全聯月薪狂贏科技業？眾人見徵才廣告上寫正職28萬驚翻：「這薪水我願意支援輸贏」。（圖／臉書社團《 爆廢公社二館》）
▲全聯月薪狂贏科技業？眾人見徵才廣告上寫正職28萬驚翻：「這薪水我願意支援輸贏」。（圖／臉書社團《 爆廢公社二館》）

編輯中心/綜合報導

誤會大了！台灣高薪行業中科技業的薪水是數一數二的高，不過有網友發現全聯桃園某門市的正職人員竟一點都不輸，徵才廣告上月薪數字竟高達28.1萬元，令不少人笑說「這薪水別說支援收銀了，支援輸贏我都可以」，不過也有理性網友點出「這肯定是多一個0」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《 爆廢公社二館》發布一張照片，這是一家桃園市某全聯門市正在徵才的廣告，上面寫明正職員工及兼職人員的分別薪水，不過令人驚奇的是，正職員工的月薪竟寫著「28.1萬元起」，原PO立即拍攝下來，自薦道「今天去買東西看見這樣的薪水，我願意辛苦的服務客戶」。

▲桃園市某全聯門市的徵才廣告疑似誤植，正職員工月薪高達28.1萬元起。（圖／臉書社團《 爆廢公社二館》） 
▲桃園市某全聯門市的徵才廣告疑似誤植，正職員工月薪高達28.1萬元起。（圖／臉書社團《 爆廢公社二館》） 
這驚人的月薪果然引起全網轟動，眾人開玩笑表示，若能有這月薪「跪著迎賓和送客都沒問題」、「我們談的是為民服務的熱誠，不談錢這麼粗俗的東西，只想問還有缺嗎？」、「這種薪水我一定當終身志業去做」、「這個薪水別說支援收銀了，支援輸贏我都可以！！」、「這種薪水、我不會抱怨工作」、「這個薪水，客人買咖啡我都拉花，客人買酒我現調」。

▲全聯桃園區在人力銀行上月薪開價為28,100元，故該圖應是店員誤植。（圖／截自104人力銀行）
▲全聯桃園區在人力銀行上月薪開價為28,100元，故該圖應是店員誤植​​​​​​​。（圖／截自104人力銀行）
經查，全聯桃園區在人力銀行上月薪開價為28,100元，故該圖應是店員誤植，網友也認為是「多打一個0」、「打錯吧！多一個0」、「結果說不定是年薪，哈哈」。（編輯：李惠婷）

全台最貴豪宅「陶朱隱園」找保全？職缺疑露餡　薪資瘋傳

問「台灣年輕人買房嗎」是調侃！李顯龍曝原因　網全認同

羅小白不現身信義區了？她曝背後辛酸：很多沒公德心的人

只想出國不想在台旅遊！鄉民指出關鍵3魔王：住宿也嚇人

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀