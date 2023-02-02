曾合作喬治克隆尼！宋仲基凍齡辣妻「15年前美貌」驚艷網
韓國男神宋仲基近日宣布二婚，對象是前英國演員凱蒂露易斯桑德斯（Katy Louise Saunders），且兩人已有愛的結晶，令許多粉絲又驚又喜，而凱蒂露易斯桑德斯雖於2002年出道，卻早早就淡出演藝圈，在兩人婚事傳出後，有韓媒挖出她過往作品，發現竟曾和巨星喬治克隆尼合拍過廣告，且美貌凍齡至今，當年就有許多人留言驚呼：「她真的超辣！」
編輯中心/綜合報導
凱蒂露易斯桑德斯2008年曾和喬治克隆尼拍攝過咖啡膠囊的廣告，只見影片中，她走近男方，並主動攀談「你是喬治克隆尼嗎？」但喬治克隆尼太想喝到咖啡，便風趣地迅速否認「不是，妳一定是認錯了」，雖然凱蒂露易斯桑德斯露面的時間只有短短幾秒，美貌卻在觀眾心中留下深刻印象。
當年凱蒂露易斯桑德斯深邃又精緻的五官以及甜美微笑，立即就吸引住大眾目光，許多人在留言區打探「最後那女生是誰？」、「她真的超辣」，而15年後，凱蒂露易斯桑德斯美貌幾乎沒變，十分凍齡，但不同的是她身份已是宋仲基妻子。
而凱蒂露易斯桑德斯的婚訊傳出後，還有劇迷看完宋仲基主演的韓劇《財閥家的小兒子》，再度回到影片下方留言「這位女子在2023年成為奇蹟投資公司的女主人喔！」幽默地將兩人喜事套入劇情中。（編輯：賴禹妡）