他iPhone看YouTube「畫面突黑」！釣一票果粉+1：很常欸
許多人會使用影音平台「YouTube」來看影片，不過近日卻有一名持iPhone 14 pro的網友抱怨，他近期用YouTube看影片時，會突然畫面一片黑，對此感到相當困擾，貼文曝光後，也釣出一票果粉喊＋1，但也有人指出是YouTube的問題，而YouTube過去就曾針對此問題給予解法。
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「YouTube看一看會黑畫面」為題，表示手機的型號是iPhone 14 pro，目前版本為iOS 16.2，但他發現近期用YouTube看影片時，常常會看到一半，畫面就直接黑掉，不知道是哪裡出現問題，讓他發文求助：「有人遇到相同的問題嗎？」
貼文曝光後，釣出一票果粉哀嚎，「16.3 14pro也會，不過更新YT後就沒出現過了」、「我的iphone13pro max/ios16.2很常這樣黑畫面，但更新16.3就沒了」、「13 +1…不知道是不是DB版本關係？」、「黑畫面+1，那麼頻繁更新還出包」、「14 pro、YouTube皆更新最新版本+1」、「+1 影片重開就好，但幾乎每天都發生」、「+1，這情況快半年了還沒改善」。
但也有人指出，這問題並非出在iPhone上，「我也會，跟白點無關，應該是YT的鍋」、「YT app日常，哪一版沒有bug才是新聞」、「感覺是YT的問題，我用PS5看YT也會遇到」、「App問題吧，13pro也會」。
對此，YouTube曾在修正問題中指出，若聽得到YouTube影片的音訊，但影片播放器的畫面為綠色或黑色，可以先使用不同的瀏覽器觀看影片或是清除瀏覽器快取和Cookie，但如果仍無法解決問題，再進一步做法為關閉硬體加速或是更新圖形驅動程式。（編輯：賴禹妡）