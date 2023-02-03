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壽司郎遭惡搞！律師曝「台灣版劇本」　網全看哭：太寫實

▲日本一名年僅17歲的男高中生，近日前往連鎖餐廳壽司郎用餐，趁著店員不注意狂舔桌上的公用醬油罐，還用手指沾口水觸碰轉盤上的壽司。（圖／翻攝自推特）
▲日本一名年僅17歲的男高中生，近日前往連鎖餐廳壽司郎用餐，趁著店員不注意狂舔桌上的公用醬油罐，還用手指沾口水觸碰轉盤上的壽司。（圖／翻攝自推特）

編輯中心/綜合報導

日本一名17歲男高中生近日在壽司郎（Sushiro）惡搞，不但拿起桌邊的醬油瓶、架子上的茶杯狂舔，還用手指沾口水塗抹迴轉盤上的壽司，導致壽司郎股價一度雪崩，目前壽司郎也不打算和解，決意告到底，對此律師呂秋遠指出，若這件事在台灣發生，事情肯定會往另一個方向發展，而貼文曝光後，不少網友看了該劇本也搖頭嘆：「看完想哭是正常的嗎？」 

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▲「海膽貝柱」1貫80元、「海膽海苔包」1貫60元。（圖／記者蕭涵云攝）
▲男高中生的行為導致壽司郎股價一度雪崩，目前壽司郎也不打算和解，決意告到底。（圖／記者蕭涵云攝）
呂秋遠表示，日本青少年在壽司郎的惡劣事件，若發生在台灣，事情的發展肯定不是這樣，並寫了一個劇本狀況： 

1.在野黨立委第一時間就沉痛（？）表示，孩子沒教好，蔡英文身為總統，不用負責嗎？ 

2.教育部呼籲父母要監督孩子，不要使用抖音或沉迷網路，在野黨立委譴責政府限制言論自由，要求陳建仁下台。 

3.立委帶著媒體、家長與孩子召開記者會，並且登門到總公司「道歉」，總公司拒絕接受，立委表示，企業傲慢，由此可見一斑。 

4.家長於記者會上哭泣表示，「他只是個孩子啊！大公司跟他計較什麼？憑甚麼要父母負責？」 

5.媒體揭露這名孩子其實是孝子，拍片只為賺取家用，目前面臨沉重社會輿論譴責，精神已經崩潰。 

6.父母協同孩子一起哭泣下跪，痛訴社會與公司不讓人活，大企業追殺平民百姓，冷酷無情。 

7.網友聲援，這又沒什麼，公司小題大作，自己體質不好股價下跌，關民眾什麼事？這就是一個玩笑而已，為何要苛責少年？ 

8.有熟識的親戚向媒體爆料，這小孩平常很乖，都是被朋友帶壞的。還有載過少年的不具名計程車司機在Dcard發文表示，少年搭過他的車，看起來很老實，也在車上不斷痛哭流涕表示懺悔。 

9.不願具名的法界人士表示，少年事後表現應有悔意，有教化可能，公司更不應該求償，要給少年機會。 

10.少年先是上政論節目開講，後來為了展示才藝，許多節目競相邀請，通告費滿缽滿盆，少年的IG爆量增加追蹤人數，一周內突破百萬。 

最後，公司在龐大社會壓力下，承認自己對環境、食品衛生安全控管不周，導致消費者傷害。在此向社會大眾致歉，願意賠償消費者損失。 

幾天以後，寶島又恢復了平靜與和諧，大家已經淡忘了這件事，期待下一件「有趣」的社會事件再度驚爆，增添大家的生活樂趣。 

貼文曝光後，網友紛紛感嘆，「巨嬰社會，這太寫實了」、「神預言！完全準！」、「看完想哭是正常的嗎」、「覺得很悲哀，因為我也覺得台灣會這樣發展」、「很真實的劇情發展」、「完全無法辯駁」、「不要這麼中肯好嗎」。（編輯：賴禹妡） 


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