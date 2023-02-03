壽司郎遭惡搞！律師曝「台灣版劇本」　網全看哭：太寫實

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1.在野黨立委第一時間就沉痛（？）表示，孩子沒教好，蔡英文身為總統，不用負責嗎？
2.教育部呼籲父母要監督孩子，不要使用抖音或沉迷網路，在野黨立委譴責政府限制言論自由，要求陳建仁下台。
3.立委帶著媒體、家長與孩子召開記者會，並且登門到總公司「道歉」，總公司拒絕接受，立委表示，企業傲慢，由此可見一斑。
4.家長於記者會上哭泣表示，「他只是個孩子啊！大公司跟他計較什麼？憑甚麼要父母負責？」
5.媒體揭露這名孩子其實是孝子，拍片只為賺取家用，目前面臨沉重社會輿論譴責，精神已經崩潰。
6.父母協同孩子一起哭泣下跪，痛訴社會與公司不讓人活，大企業追殺平民百姓，冷酷無情。
7.網友聲援，這又沒什麼，公司小題大作，自己體質不好股價下跌，關民眾什麼事？這就是一個玩笑而已，為何要苛責少年？
8.有熟識的親戚向媒體爆料，這小孩平常很乖，都是被朋友帶壞的。還有載過少年的不具名計程車司機在Dcard發文表示，少年搭過他的車，看起來很老實，也在車上不斷痛哭流涕表示懺悔。
9.不願具名的法界人士表示，少年事後表現應有悔意，有教化可能，公司更不應該求償，要給少年機會。
10.少年先是上政論節目開講，後來為了展示才藝，許多節目競相邀請，通告費滿缽滿盆，少年的IG爆量增加追蹤人數，一周內突破百萬。
最後，公司在龐大社會壓力下，承認自己對環境、食品衛生安全控管不周，導致消費者傷害。在此向社會大眾致歉，願意賠償消費者損失。
幾天以後，寶島又恢復了平靜與和諧，大家已經淡忘了這件事，期待下一件「有趣」的社會事件再度驚爆，增添大家的生活樂趣。
貼文曝光後，網友紛紛感嘆，「巨嬰社會，這太寫實了」、「神預言！完全準！」、「看完想哭是正常的嗎」、「覺得很悲哀，因為我也覺得台灣會這樣發展」、「很真實的劇情發展」、「完全無法辯駁」、「不要這麼中肯好嗎」。（編輯：賴禹妡）