高中生鬧壽司郎被告！父親落淚道歉 認「律師要求封口」
日本近日莫名興起一波迴轉壽司惡搞風潮，許多知名迴轉壽司店都受害，其中一名金髮男高中生，在壽司郎（Sushiro）中拿起桌邊的醬油瓶狂舔，接著又拿上方架子的茶杯猛舔，還用手指沾口水塗抹迴轉盤上的壽司。結果該舉動不僅造成壽司郎股價雪崩，也慘害生意跌落谷底，壽司郎為此堅決提告，拒絕和解。對此，日媒也找到該名高中生父親，父親含淚向社會大眾致歉。
編輯中心/綜合報導
該名高中生的脫序行為在推特上瘋傳之後，引起大批網友轟炸，日本壽司郎也出面證實影片為真，也對相關店面已經全面消毒，但卻有大批日本民眾認為「迴轉壽司」有食安的疑慮，紛紛不敢前往壽司郎店面用餐，導致壽司郎股價大暴跌，傳出市值蒸發了160億日圓（約36.8億元新台幣），事後有顧客前往用餐時，發現店內人潮不如以往，相當冷清，壽司郎也將追究到底，拒絕和解。
而根據日媒《周刊郵報》報導，高中生父親接受訪問時，表示舔醬油罐和杯子的影片不是自己所拍攝，而是朋友拍攝的，同時他也感到心情低落，並表示少年也對此事件感到沮喪，做出反省，也透露已經有向壽司郎官方致歉。
至於整個事發經過細節以及壽司郎堅持提告高中生的部分，父親則表示「已經有聘請律師」，不過詳細情況無法回答，一再強調「律師有囑咐不要發表言論」在受訪過程中不斷哽咽、落淚致歉。（編輯：張嘉哲）