新車沒裝「2配備」就不行？一票人秒搖頭：絕對不會買
不少人為了通勤，都會買車來當代步工具，而科技日新月異，現在車款都十分具人性化，裝備也越來越齊全，對此就有一名網友好奇問「現在的車沒有什麼配備會拒絕購買？」貼文曝光後，多數人都點名倒車顯影以及LV2系統，直言：「現在的話LV2以上一定要有，回不去了XD」、「倒車顯影真的很基本」。
編輯中心/綜合報導
該名網友在PTT貼文，他以「現在的車沒有什麼配備會拒絕購買？」為題，表示近期有車商推出最新車款，「料堆好堆滿，價格也漂亮」，可惜就是沒有後座出風口這點為人詬病，這情況其他牌也發生過，就像平價車沒有Auto hold （自動駐車），或高檔車沒有 LV2（半自動駕駛），都會讓人不理解車商的想法，他也好奇問：「請問大家會因為新車缺了什麼配備，而拒絕購買？」
貼文曝光後，網友紛紛留言點名，「環景，因為我駕駛白癡，只會用電子輔助」、「電動窗啊，沒有我一定不買XD」、「倒車雷達與顯影，兩個缺一不可」、「雷達吧，某牌超愛拔又叫你選配備的時候加裝回去」、「標準答案，後座出風口」、「鎖車自動收後照鏡」、「多人用車一定要有電動記憶椅」。
但多數人都秒喊「倒車顯影」以及可以輔助開車的「LV2系統（Level 2）」，缺了這兩者就不會考慮買該車款，「環景其次，倒車顯影真的不行沒有」、「LV2、倒車顯影」、「都什麼年代了沒倒車顯影⋯」、「倒車顯影，沒那東西我連倒車都忘了怎麼做」、「倒車顯影真的很基本」、「認真說，倒車顯影，我去沖繩租車沒倒車顯影，停車都戰戰兢兢怕後面有人經過或是a到」、「現在的話LV2以上一定要有，回不去了XD」、「新車沒有LV2、ACC，我繼續開老車就好了」、「LV2、環景、盲區偵測」、「問就是LV2」、「倒車顯影跟LV2吧」。（編輯：賴禹妡）