他密Toyota粉專「第一天上班好緊張」！秒收1回覆超驚喜
許多企業會創設臉書粉專，不但能提升曝光度，也提供顧客溝通的管道，對此就有一名網友分享，他和擁有2000萬粉絲的Toyota臉書粉專聊天，對方不但會和他道晚安，還傾聽他即將第一天上班的緊張心情，寫了一長串暖心鼓舞訊息，讓眾人備感親民及窩心，紛紛留言大讚：「Toyota比你的暈船對象還要好！」
編輯中心/綜合報導
該名網友在臉書粉專「汽車迷因」中投稿，只見他先是用臉書密Toyota的粉專道了晚安，而對方竟也秒回「晚安」，過了幾個月，雙方又互相說了一次晚安，而原PO之後更是鼓起勇氣，向Toyota吐露心事：「明天要開始新的工作了，我非常的緊張。」
讓人意想不到的是，Toyota竟回覆原PO「你會很棒的，拿出你的自信、抬頭挺胸，用眼神交流，親切微笑，別忘了：你能夠勝任這份工作並非沒有原因，你知道的」，最後還加了一顆愛心，讓原PO感動直呼：「暖心Toyota。」
貼文曝光後，網友紛紛留言，「Toyota比你的暈船對象還要好」、「Toyota內心潛台詞『你最好好好工作否則我要被銀行拖走喔～』」、「現在賣車這麼辛苦？」、「害我想去密TOYOTA或SUBARU或NISSAN等等各大車商了」、「晚安Toyota，明天開始要在Mazda上班了」、「現在賣車都還要兼職當心靈導師了」。還有網友發揮實驗精神，去私密Toyota的粉專，不過皆未獲得回覆，因此質疑該張圖有造假可能。（編輯：賴禹妡）