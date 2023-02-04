Toyz飲料店將賣「橙汁汗」！曝光售價補嗆1句 7千人炸了
英雄聯盟前世界冠軍、人氣實況主Toyz（劉偉健）近日突然宣布將創立手搖飲品牌，並公開驚人的發想，要公開所有原物料成本，以及打算用極低的訂價來打破整個飲料界的市場行情，嗆大品牌「你們賺夠了該還一點給民眾嚕」，他昨（3）晚直播繼續聽取粉絲意見，更確定將新增一款「橙汁汗」，並曝光極度嘲諷的售價，笑稱「這個項目賺錢喔，感覺很會薛盤子喔」。
編輯中心/綜合報導
Toyz在3日晚間直播時，繼續聽取網友針對手搖杯飲排的各種建言，除了份樣希望增加外，也有人表示品項要更多一些，而Toyz突然看到有粉絲留言想要有「柳橙汁」，他便直接採納其他網友的建議，要將店內柳橙汁命名為「橙汁汗」，定價更是直接打算賣87元，「這個項目賺錢喔，感覺很會薛盤子喔，橙汁汗定價87感覺挺薛的喔」。
由於日前Toyz才與館長陳之漢，因拳賽簽約事件鬧得不愉快，當時他曾前往與館長對練，雙方體型、技術差距過大，Toyz僅3分鐘就遭打倒在地。事後他還在離開時在直播偷酸館長「公報私仇」，讓館長不滿稱Toyz「沒有尊師重道」，宣布雙方合作破局，雙方後續仍在直播上有各種言語交鋒。
因此昨晚Toyz宣布要賣「橙汁汗」時，瞬間讓在線觀看的7千名粉絲大喊「有橙汁汗我一定去買」、「7777777」、「橙汁汗可以雙標嗎」、「小劉又調皮了」。（編輯：潘毅）