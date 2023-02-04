他拿到「神連號千元鈔」嗨翻！收藏家一看笑：要少小孩了
先前的農曆春節期間，有不少民眾特意換整本新鈔想要包紅包，都會發現裡頭特殊連號的鈔票被抽出，其實是被央行拿作競標用途。然而就有網友意外拿到「超神連號」千元鈔，瞬間讓他嗨翻天，而其最低的競標價也曝光了。
編輯中心/綜合報導
一位網友在臉書《爆廢公社》上分享喜悅「每天看錢，終於看到你了，得之不易啊～收藏版圖中，終於有6連號了，爽爽爽爽爽爽」，並附上這張特殊連號「CR666666VG」的千元鈔票。
而根據中央銀行公布的「特殊號碼鈔券拍賣底價明細」資料中顯示，編號「666666」的鈔票，起標底價就要1800元新台幣，與其他連號鈔票並列，基本上都是收藏家特別標出，不太會拿出消費使用。
因此這張「666666」鈔票流入市場，讓有收藏鈔票嗜好的原PO認為「應該是家裡大人去銀行標到的，結果小孩不知道拿出來買東西，一般人也不會特別注意鈔票的號碼，就這樣一直在市面上流通」，直到他發現，並決定收藏起來。
其他收藏家及一些網友也紛紛驚嘆喊「某個地方感覺有兒子或是孫子要被打死了」、「看來是收藏家已經窮到要用掉這張」、「會被銀行抽出來競拍的欸」、「不要是XD的都好」、「樸實無華，我根本沒注意過這個」。（編輯：潘毅）