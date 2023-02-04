人力銀行：年後餐飲業加薪10%搶才、工作機會增2成3

我是廣告 請繼續往下閱讀
陳尹柔說，超乎水準的業績表現帶動餐飲業人力需求，除了第一線的基層人力，在外場能獨當一面的中階幹部以及內場的廚務主管，都是餐飲業極欲延攬的人才類型；據1111人力銀行的資料庫顯示，1月份有高達13萬筆餐飲相關職缺，比起去年同期明顯增加22.7%。
1111人力銀行指出，為了提升就業誘因，餐飲業不僅宣布加薪，還加碼員工福利，像是乾杯集團開出上看5萬4的正職月薪，以及跟著集團展店腳步外派到英國的工作機會；近來積極展店的饗賓餐旅事業也推出育兒津貼補助措施，員工家中第一次有新成員出生，就會發放2萬元作為祝賀，第二胎同樣發放2萬元做津貼，第三胎補助5萬，以好福利搶人才。
沐青股份有限公司（龜記）創辦人李其翰表示，因應手搖飲產業成長的趨勢，年初內勤端已調薪8%到10%，在門市的部分，正職3萬1起跳，店長薪資上看3萬8，工讀人員在完成3週的內部訓練後，時薪最高可以達到200元，每個月還有業績獎金，來激勵第一線的同仁。2023年持續擴大徵才，無論是門市銷售端或是內勤、研發單位，希望招募對於手搖飲產業有興趣及熱情的人才。
陳尹柔說，餐飲業的入行門檻較低，基層工作者不需要特殊專業，更看重求職者的熱誠與興趣，且入行後大多有輔導機制，從業人員考照後還能再墊高薪資，為鼓勵年輕人發揮所長、積極求職，進一步找到心目中理想的幸福企業，並且穩定就業，1111人力銀行連續第6年舉辦「找工作送1萬」活動，即日起到5月30日投遞履歷，經通知面試之後，獲得錄取，不論新、舊會員，任職滿3個月以上，即可申請就職獎勵金1萬元，預計釋出1千個名額回饋求職者，有志於投身餐飲服務業的求職者，可以把握企業開缺的旺季搶先卡位。