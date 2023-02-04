戴口罩「用嘴呼吸」慘爆！牙醫曝恐怖變化 臉塌陷超顯老
新冠肺炎疫情從3年前就對全球人口造成巨大影響，這段期間人人都戴口罩自保，但口罩雖有一定機率能避免染疫，卻也出現不可忽視的問題。對此，日本牙醫師就指出，他在疫情期間觀察到，許多人戴口罩後改變呼吸方式，從鼻子變成嘴巴呼吸，此舉對臉型及牙齒排列，恐造成巨大負面影響，尤其在12歲以下孩童身上更為明顯。
編輯中心/綜合報導
牙醫師山口和巳在日本電視節目《カズレーザーと学ぶ》中透露，在疫情期間，他觀察到戴口罩對於口腔造成的影響，前來矯正牙齒的患者當中，有不少正在發育階段的孩童，而他們因為長期戴口罩改為用嘴巴呼吸方式，對臉型及牙齒排列造成不好的影響。
山口醫師指出，由於用鼻子呼吸，會讓鼻腔周圍持續受力，並且使舌頭自然頂住上顎頂，讓鼻子周遭的肌肉及骨頭就會變得緊實，但相反地，若慣性用嘴巴呼吸，會讓上顎骨及附近肌肉往下塌陷。
山口醫師分享其中一個病例，有名孩童病患僅是改變呼吸方式，短短7個月內就造成臉型產生巨大變化，除了人中明顯縮短，下巴也不再凸出，驚人變化讓攝影棚的來賓頻頻發出驚呼聲。
山口醫師提醒，在疫情期間，許多場合仍需戴口罩，無論是大人或小孩，都要盡量避免在戴口罩時用嘴巴呼吸，否則有可能造成臉部塌陷，將會使未來的容貌容易顯老。（編輯：賴禹妡）
※【NOWnews 今日新聞
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