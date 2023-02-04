交往5年！女友「月入90K」條件超完美　他曝1缺點不敢娶

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原PO透露，女友雖然月入8、90K，但卻是個月光族，經常「買包、買衣服、買保養品、做臉、做指甲、旅遊、吃高級餐廳」，但反觀他收入和女友差不多，每個月卻至少可以存3、4萬，至今他存款也破百萬了，但那天問女友的存款，一聽竟不到20萬。
原PO指出，女友認為，她花的都是自己的錢，也沒有負債，拿來享受生活沒什麼不對，但他覺得未來要結婚成家，勢必有許多地方會用到錢，沒有存款讓他相當沒安全感，兩人在金錢觀上面沒有共識，讓原PO對兩人的婚事卻步了，「萬一婚後她還是這樣子不存錢，不就代表只有我在為家裡存錢？」這讓他感到不平等，只好苦惱求助：「這個婚到底該不該結⋯都談了五年了也不能再拖了⋯」
貼文曝光後，網友建議原PO可以和女友各退一步，一起討論出解決辦法，或是走向分手結局，「用錢觀念很重要，未來一定會因為這個吵架甚至離婚…確定女生有想結婚的想法嗎」、「可以和女友討論，既然他沒有存錢的習慣，結婚後家中小的開銷和一些消耗品都由他負責，大錢就由你負責」、「沒有誰對誰錯，只是你們價值觀太不一樣了，如果你真的不能接受，她也真的不想改變自己的生活模式，那還是好聚好散吧」、「金錢觀不合，不建議結婚，之後一定會因為這個吵無數的架」、「家庭是靠雙方維持的，如果在這一點沒有共識，以後還是會吵一輩子，除非一方妥協」。（編輯：賴禹妡）